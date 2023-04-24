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В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение: детали

24 апреля 2023 08:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение: детали
Город Тауранга, самый близкий к эпицентру землетрясения. Фото: NZME
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

У новозеландских островов Кермадек произошло мощное землетрясение. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,2 балла.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Недалеко от островов Кермадек в Океании произошло мощное землетрясение, магнитудой 7,2 балла.

Острова Кермадек принадлежат Новой Зеландии.

Подробности

Ближайший к эпицентру крупный населенный пункт — новозеландский 110-тысячный город Тауранга.

Также неподалеку от Тауранги небольшое, на 1,3 тысячи, поселение Гикс Бэй.

О разрушениях в этих и других населенных пунктах Новой Зеландии пока не сообщается.

Также Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не сообщил о возможности цунами, в частности, в отношении американского острова Гуам.

Напомним, 22 апреля, на греческом острове Еввия произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от столицы Афин на глубине 10 километров, и толчок был ощутим в столице Греции.

А в Индонезии тогда же было зафиксировано сразу два землетрясения, магнитудой 6,2 и 5,9.

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