У Японії вирує тайфун Мавар: є зниклі безвісти та загиблі

Негода вирує в Японії. Фото: english.kyodonews.net

На півдні Японії сильний дощ випав на значну частину країни, призвівши до серйозних наслідків. Через локальні повені влада евакуює 2 мільйони людей, також є загиблі та зниклі безвісти.

Про це повідомляє Japan Today.

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Зазначається, що суворі погодні умови, спричинені тайфуном Мавар, загрожують життю мільйонів людей. Так, наразі екстрені служби розшукують людей, яких змило у річки. Крім того, повідомили про загиблого та постраждалу під час спроби евакуації жінку.

Також погодні умови спричинили зупинку транспорту, зокрема не курсує швидкісний потяг Tokaido Shinkansen у деяких районах, а також авіарейси до та з префектури Окінава. Деякі стації тимчасово закриті, що перекрило шлях працівникам додому до рідних.

Влада намагається евакуювати щонайменше 2 мільйони людей, що свідчить про масштаби негоди та потенційну небезпеку. Японське метеорологічне агентство попереджає про продовження сильних дощів, які можуть спричинити розливи річок та зсуви ґрунту.

Typhoon #MAWAR

Set to weaken slowly over the next few days, but will still have wind/rain/wave impacts of parts of Japan's Ryukyu Islands. pic.twitter.com/izgq9K7x0a — BBC Weather (@bbcweather) May 29, 2023

Rivers in #Japan have started to overflow causing properties to flood as #TyphoonMawar approaches. Residents have been advised to take shelter above the second floor. 200 thousand people have been evacuated pic.twitter.com/lYyN3HHWef — 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsReport) June 2, 2023

Нагадаємо, що центральна Японія постраждала від землетрусу магнітудою 5,0. Префектуру Ішікава, яка постраждала від потужного землетрусу минулої п’ятниці, в середу вранці знову сколихнув підземний поштовх.