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У Японії вирує тайфун Мавар: є зниклі безвісти та загиблі

3 червня 2023 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Японії вирує тайфун Мавар: є зниклі безвісти та загиблі
Негода вирує в Японії. Фото: english.kyodonews.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На півдні Японії сильний дощ випав на значну частину країни, призвівши до серйозних наслідків. Через локальні повені влада евакуює 2 мільйони людей, також є загиблі та зниклі безвісти.

Про це повідомляє Japan Today.

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Тайфун Мавар у Японії

Зазначається, що суворі погодні умови, спричинені тайфуном Мавар, загрожують життю мільйонів людей. Так, наразі екстрені служби розшукують людей, яких змило у річки. Крім того, повідомили про загиблого та постраждалу під час спроби евакуації жінку.

Також погодні умови спричинили зупинку транспорту, зокрема не курсує швидкісний потяг Tokaido Shinkansen у деяких районах, а також авіарейси до та з префектури Окінава. Деякі стації тимчасово закриті, що перекрило шлях працівникам додому до рідних.

Влада намагається евакуювати щонайменше 2 мільйони людей, що свідчить про масштаби негоди та потенційну небезпеку. Японське метеорологічне агентство попереджає про продовження сильних дощів, які можуть спричинити розливи річок та зсуви ґрунту.

Нагадаємо, що центральна Японія постраждала від землетрусу магнітудою 5,0. Префектуру Ішікава, яка постраждала від потужного землетрусу минулої п’ятниці, в середу вранці знову сколихнув підземний поштовх.

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