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В ЕС могут создать фонд для поддержки ВСУ: что известно

19 июля 2023 08:57
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В ЕС могут создать фонд для поддержки ВСУ: что известно
Воины ВСУ на построении. Иллюстративное фото: Государственная специальная служба транспорта
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ЕС заявили, что стремятся оказать военную поддержку Украины предполагаемой в долгосрочной перспективе. Европейский Союз планирует создать отдельный фонд на сумму до 20 млрд евро для финансирования ВСУ.

Об этом сообщили дипломаты, осведомленные по этому вопросу, пишет Politico.

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Впервые об идее создания отдельного фонда для украинской армии заговорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время саммита лидеров ЕС в июне.

"Вы должны сделать Украину способной защищаться. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать новым украинским оборонным фондом", — сказал он.

А уже 17 июля странам ЕС направили новое предложение о финансировании украинской армии. Она должна быть рассмотрена 20 июля на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Как сообщили СМИ дипломаты, предложение могут принять еще до наступления осени.

"Наш уровень военной поддержки Украины сейчас настолько высок, что деньги, выделенные на Европейский фонд мира, скоро иссякнут", — заявил один из чиновников.

Напомним, недавно стало известно, что страны ЕС увеличивают свои оборонные бюджеты.

Также впервые через восемь лет Латинская Америка обсудит с ЕС войну в Украине.

 

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