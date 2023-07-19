В ЕС могут создать фонд для поддержки ВСУ: что известно
В ЕС заявили, что стремятся оказать военную поддержку Украины предполагаемой в долгосрочной перспективе. Европейский Союз планирует создать отдельный фонд на сумму до 20 млрд евро для финансирования ВСУ.
Об этом сообщили дипломаты, осведомленные по этому вопросу, пишет Politico.
Когда ЕС рассмотрит создание фонда для ВСУ
Впервые об идее создания отдельного фонда для украинской армии заговорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время саммита лидеров ЕС в июне.
"Вы должны сделать Украину способной защищаться. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать новым украинским оборонным фондом", — сказал он.
А уже 17 июля странам ЕС направили новое предложение о финансировании украинской армии. Она должна быть рассмотрена 20 июля на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Как сообщили СМИ дипломаты, предложение могут принять еще до наступления осени.
"Наш уровень военной поддержки Украины сейчас настолько высок, что деньги, выделенные на Европейский фонд мира, скоро иссякнут", — заявил один из чиновников.
Напомним, недавно стало известно, что страны ЕС увеличивают свои оборонные бюджеты.
Также впервые через восемь лет Латинская Америка обсудит с ЕС войну в Украине.