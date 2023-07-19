У ЄС можуть створити фонд для підтримки ЗСУ: що відомо
У ЄС заявили, що прагнуть зробити військову підтримку України передбачуваною в довгостроковій перспективі. Так, Європейський Союз планує створити окремий фонд на суму до 20 млрд євро для фінансування ЗСУ.
Про це повідомили дипломати, обізнані з цього питання, пише Politico.
Коли ЄС розгляне створення фонду для ЗСУ
Вперше про ідею створення окремого фонду для української армії заговорив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час саміту лідерів ЄС у червні.
"Ви повинні зробити Україну здатною захищатися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом", — сказав він.
А вже 17 липня країнам ЄС надіслали нову пропозицію щодо фінансування української армії. Її мають розглянути 20 липня на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Як повідомили ЗМІ дипломати, пропозицію можуть ухвалити ще до настання осені.
"Наш рівень військової підтримки України зараз настільки високий, що гроші, виділені на Європейський фонд миру, скоро вичерпаються", — заявив один з посадовців.
Нагадаємо, днями стало відомо, що країни ЄС збільшують свої оборонні бюджети.
Також уперше за вісім років Латинська Америка обговорить з ЄС війну в Україні.