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У ЄС можуть створити фонд для підтримки ЗСУ: що відомо

19 липня 2023 08:57
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У ЄС можуть створити фонд для підтримки ЗСУ: що відомо
Воїни ЗСУ на шикуванні. Ілюстративне фото: Державна спеціальна служба транспорту
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ЄС заявили, що прагнуть зробити військову підтримку України передбачуваною в довгостроковій перспективі. Так, Європейський Союз планує створити окремий фонд на суму до 20 млрд євро для фінансування ЗСУ.

Про це повідомили дипломати, обізнані з цього питання, пише Politico.

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Вперше про ідею створення окремого фонду для української армії заговорив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час саміту лідерів ЄС у червні.

"Ви повинні зробити Україну здатною захищатися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом", — сказав він.

А вже 17 липня країнам ЄС надіслали нову пропозицію щодо фінансування української армії. Її мають розглянути 20 липня на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Як повідомили ЗМІ дипломати, пропозицію можуть ухвалити ще до настання осені.

"Наш рівень військової підтримки України зараз настільки високий, що гроші, виділені на Європейський фонд миру, скоро вичерпаються", — заявив один з посадовців.

Нагадаємо, днями стало відомо, що країни ЄС збільшують свої оборонні бюджети.

Також уперше за вісім років Латинська Америка обговорить з ЄС війну в Україні.

 

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