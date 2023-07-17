Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Израиле военными операциями будет руководить искусственный интеллект: что известно arrow

В Израиле военными операциями будет руководить искусственный интеллект: что известно

17 июля 2023 12:10
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Израиле военными операциями будет руководить искусственный интеллект: что известно
Работа израильской ПВО "Железный купол". Фото: Times of Israel
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Израиле искусственный интеллект начали использовать при выборе целей для авиаударов. Это существенно сократит время, потраченное на прицел военными.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Как искусственный интеллект используется для военных операций?

В израильской армии используют систему рекомендаций ИИ, способную оперативно обрабатывать немало данных для выбора целей для авиаударов. К примеру, модель искусственного интеллекта Fire Factory умеет рассчитывать нагрузку боеприпасов и определять приоритетные цели. Это существенно экономит военное время. Люди-операторы должны только проверять и утверждать проделанную ИИ работу.

"То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, и еще несколько минут для проверки человеком", — сказал представитель ЦАХАЛ.

Передовые алгоритмы систем ИИ, по мнению поклонников, в будущем смогут помочь военным минимизировать потери. Однако, по словам представителя ЦАХАЛ, никакому международному или государственному регулированию эта технология пока не подлежит.

В целом, подробности оперативного использования искусственного интеллекта в армии Израиля хранят в секрете. В то же время в 2021 году Израильская Армия обороны назвала 11-дневный конфликт в Газе первой в мире "войной искусственного интеллекта", поскольку для определения ракетных пусковых площадок и развертывания беспилотников использовали ИИ.

Напомним, 15 июля Премьера Израиля срочно доставили в больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз