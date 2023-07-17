В Израиле военными операциями будет руководить искусственный интеллект: что известно

Работа израильской ПВО "Железный купол". Фото: Times of Israel

В Израиле искусственный интеллект начали использовать при выборе целей для авиаударов. Это существенно сократит время, потраченное на прицел военными.

Об этом пишет Bloomberg.

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В израильской армии используют систему рекомендаций ИИ, способную оперативно обрабатывать немало данных для выбора целей для авиаударов. К примеру, модель искусственного интеллекта Fire Factory умеет рассчитывать нагрузку боеприпасов и определять приоритетные цели. Это существенно экономит военное время. Люди-операторы должны только проверять и утверждать проделанную ИИ работу.

"То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, и еще несколько минут для проверки человеком", — сказал представитель ЦАХАЛ.

Передовые алгоритмы систем ИИ, по мнению поклонников, в будущем смогут помочь военным минимизировать потери. Однако, по словам представителя ЦАХАЛ, никакому международному или государственному регулированию эта технология пока не подлежит.

В целом, подробности оперативного использования искусственного интеллекта в армии Израиля хранят в секрете. В то же время в 2021 году Израильская Армия обороны назвала 11-дневный конфликт в Газе первой в мире "войной искусственного интеллекта", поскольку для определения ракетных пусковых площадок и развертывания беспилотников использовали ИИ.

Напомним, 15 июля Премьера Израиля срочно доставили в больницу.