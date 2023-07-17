В Ізраїлі військовими операціями керуватиме штучний інтелект: що відомо

Робота ізраїльської ППО "Залізний купол". Фото: Times of Israel

В Ізраїлі штучний інтелект почали використовувати при виборі цілей для авіаударів. Це суттєво скоротить час, витрачений на приціл військовими.

Про це пише Bloomberg.

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В ізраїльській армії використовують систему рекомендацій ШІ, яка здатна оперативно обробляти чимало даних для вибору цілей для авіаударів. До прикладу, модель штучного інтелекту Fire Factory вміє розраховувати навантаження боєприпасів і визначати пріоритетні цілі. Це суттєво економить військовим час. Люди-оператори мають лише перевіряти та затверджувати пророблену ШІ роботу.

"Те, що раніше тривало години, тепер триває хвилини, і ще кілька хвилин для перевірки людиною", — сказав представник ЦАХАЛ.

Передові алгоритми систем ШІ, на думку прихильників, у майбутньому зможуть допомогти військовим мінімізувати втрати. Однак, за словами представника ЦАХАЛ, жодному міжнародному чи державному регулюванню ця технологія поки не підлягає.

Загалом подробиці оперативного використання штучного інтелекту в армії Ізраїлю зберігають у секреті. Водночас у 2021 році Ізраїльська Армія оборони назвала 11-денний конфлікт у Газі першою у світі "війною штучного інтелекту", оскільки для визначення ракетних пускових майданчиків і розгортання безпілотників використовували ШІ.

Нагадаємо, 15 липня Прем'єра Ізраїлю терміново доставили до лікарні.