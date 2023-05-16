В Канаде планируют отслеживать подростков из Украины, прибывших без сопровождения
В Канаде хотят создать центральный реестр для отслеживания несовершеннолетних без сопровождения, прибывающих в страну после войны в Украине. С таким предложением обратилась Организация по защите детей Онтарио.
Об этом сообщает издание СBC.
Сообщается, что сейчас растет волна несовершеннолетних украинцев без сопровождения, бегущих в Канаду.
Сейчас известно, что на 6 мая по программе экстренных путешествий подали заявки более миллиона украинцев, из которых более 700 тысяч были одобрены.
Программа экстренных путешествий
Украинцы, спасающиеся от полномасштабного вторжения России, могут жить, работать и учиться в Канаде в течение трех лет.
Недавно федеральное правительство продлило срок подачи заявок до 15 июля.
Реестр подростков
Многие подростки, путешествующие в Канаду без родителей или опекунов, организовали проживание до своего прибытия, а некоторые нет. Вся ответственность тогда возлагается на сеть агентств по переселению и волонтерским группам.
Сейчас в стране считают, что нужно создать базу данных на национальном уровне, чтобы в дальнейшем иметь возможность их поддерживать.
Напомним, министерша обороны Канады Анита Ананд заявила, что Латвия и Канада совместно проведут обучение для украинских военных по боевому командованию. Канада научила более 36 тысяч украинских бойцов.