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В Канаде планируют отслеживать подростков из Украины, прибывших без сопровождения

16 мая 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Канаде планируют отслеживать подростков из Украины, прибывших без сопровождения
Украинская диаспора в Канаде насчитывает более 1 миллиона 300 тысяч человек. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Канаде хотят создать центральный реестр для отслеживания несовершеннолетних без сопровождения, прибывающих в страну после войны в Украине. С таким предложением обратилась Организация по защите детей Онтарио.

Об этом сообщает издание СBC.

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Сообщается, что сейчас растет волна несовершеннолетних украинцев без сопровождения, бегущих в Канаду.

Сейчас известно, что на 6 мая по программе экстренных путешествий подали заявки более миллиона украинцев, из которых более 700 тысяч были одобрены.

Программа экстренных путешествий

Украинцы, спасающиеся от полномасштабного вторжения России, могут жить, работать и учиться в Канаде в течение трех лет.

Недавно федеральное правительство продлило срок подачи заявок до 15 июля.

Реестр подростков

Многие подростки, путешествующие в Канаду без родителей или опекунов, организовали проживание до своего прибытия, а некоторые нет. Вся ответственность тогда возлагается на сеть агентств по переселению и волонтерским группам.

Сейчас в стране считают, что нужно создать базу данных на национальном уровне, чтобы в дальнейшем иметь возможность их поддерживать.

Напомним, министерша обороны Канады Анита Ананд заявила, что Латвия и Канада совместно проведут обучение для украинских военных по боевому командованию. Канада научила более 36 тысяч украинских бойцов.

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