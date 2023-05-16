У Канаді планують відстежувати підлітків з України, що прибули без супроводу

Українська діаспора в Канаді нараховує понад 1 мільйон 300 тисяч осіб. Фото: УНІАН

У Канаді хочуть створити центральний реєстр для відстеження неповнолітніх без супроводу, які прибувають в країну після війни в Україні. До Оттави з такою пропозицією звернулася Організація захисту дітей Онтаріо.

Про це повідомляє видання СBC.

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Повідомляється, що зараз зростає хвиля неповнолітніх без супроводу серед українців, які тікають до Канади.

Зараз відомо, що на 6 травня за програмою екстрених подорожей подали заявки понад мільйон українців, з яких понад 700 тисяч було схвалено.

Програма екстрених подорожей

Українці, які рятуються від повномасштабного вторгнення Росії в їхню країну, можуть жити, працювати та навчатися в Канаді протягом трьох років.

Нещодавно федеральний уряд продовжив термін подачі заявок до 15 липня.

Реєстр підлітків

Чимало підлітків, які подорожують до Канади без батьків або опікунів, організували проживання до свого прибуття, а деякі ні. Вся відповідальність тоді покладається на мережу агентств з переселення та волонтерських груп.

Зараз в країні вважають, що потрібно створити базу даних на національному рівні, аби у подальшому мати змогу їх підтримувати.

Нагадаємо, міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що Латвія та Канада спільно проведуть навчання для українських військових з бойового командування. Канада навчила понад 36 тис. українських бійців.