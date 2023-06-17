В Канаде женщина нашла бутылку с посланием, пробывшей в море более 30 лет

Бутылка с посланием на пляже. Фото: google.com

В канадской провинции Квебек женщина нашла на пляже загадочное послание в бутылке, пробывшее в море более 30 лет. Ее выбросил в море рыбак с острова Ньюфаундленд 34 года назад.

Об этом сообщает saltwire.com.

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Как отмечает издание, женщина по имени Труди Шеттлер просто гуляла по побережью, когда нашла на камнях бутылку с запиской, датированной 29 мая 1989 года. Послание пробыло в море 34 года, прежде чем его обнаружили.

Бутылка с посланием, найденная на пляже. Фото: facebook.com/trudy.s.mckinnon

Женщина рассказала, что послание в бутылке было написано на пачке от сигарет. Из-за того, что в бутылку попала вода, бумага немного повредилась, однако то, что там было написано, можно разобрать.

Такой находкой Шеттлер поделилась в своем Facebook и это увидел мужчина, по имени Рик Гэмлин из Порт-о-Шуа. Он сразу узнал сообщение своего отца, ведь во время рыбалки запускал сообщения в бутылках — всегда написанные на обороте сигаретных пачек — в воду. Гилберт Хэмлин скончался два года назад в возрасте 72 лет.

Рик сказал, что бутылка Шеттлера — первая, которую он знает, которую когда-то нашли. Женщина передала ему эту бутылку и Рик поставит его на могиле своего отца.

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