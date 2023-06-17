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У Канаді жінка знайшла пляшку з посланням, яка пробула в морі понад 30 років

17 червня 2023 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Канаді жінка знайшла пляшку з посланням, яка пробула в морі понад 30 років
Пляшка з посланням на пляжі. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У канадській провінції Квебек жінка знайшла на пляжі загадкове послання в пляшці, яке пробуло в морі понад 30 років. Її викинув у море рибалка з острова Ньюфаундленд 34 роки тому.

Про це повідомляє saltwire.com.

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Як зазначає видання, жінка, на ім'я Труді Шеттлер, просто гуляла узбережжям, коли знайшла на камінні пляшку із запискою, датованою 29 травня 1989 року. Послання пробуло у морі 34 роки, перш ніж його знайшли.

пляшка з посланням
Пляшка з посланням, яку знайшли на пляжі. Фото: facebook.com/trudy.s.mckinnon

Жінка розповіла, що послання в пляшці було написано на пачці від сигарет. Через те, що у пляшку попала вода, папір трохи пошкодився, проте те, що там було написано можна розібрати.

Такою знахідкою Шеттлер поділилася у своєму Facebook і це побачив чоловік, на ім'я Рік Гемлін із Порт-о-Шуа. Він одразу впізнав повідомлення свого батька, адже він під час риболовлі запускав повідомлення у пляшках — завжди написані на звороті сигаретних пачок — у воду. Гілберт Гемлін помер два роки тому у віці 72 роки.

Рік сказав, що пляшка Шеттлер — перша, яку він знає, яку колись знайшли. Жінка передала йому цю пляку і Рік поставить його на могилі свого батька.

Нагадаємо, біля історичного Стоунхенджа у Великій Британії науковці знайшли величезне курганне кладовище бронзової доби. 

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