У Канаді жінка знайшла пляшку з посланням, яка пробула в морі понад 30 років

Пляшка з посланням на пляжі. Фото: google.com

У канадській провінції Квебек жінка знайшла на пляжі загадкове послання в пляшці, яке пробуло в морі понад 30 років. Її викинув у море рибалка з острова Ньюфаундленд 34 роки тому.

Про це повідомляє saltwire.com.

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Як зазначає видання, жінка, на ім'я Труді Шеттлер, просто гуляла узбережжям, коли знайшла на камінні пляшку із запискою, датованою 29 травня 1989 року. Послання пробуло у морі 34 роки, перш ніж його знайшли.

Пляшка з посланням, яку знайшли на пляжі. Фото: facebook.com/trudy.s.mckinnon

Жінка розповіла, що послання в пляшці було написано на пачці від сигарет. Через те, що у пляшку попала вода, папір трохи пошкодився, проте те, що там було написано можна розібрати.

Такою знахідкою Шеттлер поділилася у своєму Facebook і це побачив чоловік, на ім'я Рік Гемлін із Порт-о-Шуа. Він одразу впізнав повідомлення свого батька, адже він під час риболовлі запускав повідомлення у пляшках — завжди написані на звороті сигаретних пачок — у воду. Гілберт Гемлін помер два роки тому у віці 72 роки.

Рік сказав, що пляшка Шеттлер — перша, яку він знає, яку колись знайшли. Жінка передала йому цю пляку і Рік поставить його на могилі свого батька.

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