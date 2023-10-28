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В Казахстане произошел взрыв в шахте, более 20 человек погибли

28 октября 2023 12:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Казахстане произошел взрыв в шахте, более 20 человек погибли
Спасатели. Фото: shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 28 октября, в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. В результате известно о минимум 21 погибшем.

Об этом сообщает пресс-служба Arcelormittal.

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Известно, что к моменту взрыва внутри находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров, 18 из них обратились за медицинской помощью.

Отмечается, что обнаружены тела 21 работника шахты, под землей остаются еще 23. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В компании предполагают, что пожар мог начаться после взрыва газометана в скамье.

Реакция властей

Как пишет Радио Аззатык, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству "прекратить инвестиционное сотрудничество" с "АрселорМиттал Темиртау".

На фоне серии смертоносных аварий в шахтах и на комбинате в последние годы власти Казахстана обвинили компанию в невыполнении обязательств по модернизации объектов производства, попранию правил техники безопасности. Однако "АрселорМиттал Темиртау" эти обвинения не комментировал.

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности во время горностроительных работ.

Ранее мы писали, что Казахстан запретил экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины. Речь идет о 106 наименованиях.

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