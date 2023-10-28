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У Казахстані стався вибух у шахті, понад 20 людей загинуло

28 жовтня 2023 12:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Казахстані стався вибух у шахті, понад 20 людей загинуло
Рятувальники. Фото: shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні, 28 жовтня, в Карагандинській області Казахстану стався вибух метану в шахті імені Костенка. Внаслідок відомо про щонайменше 21 загиблого.

Про це повідомляє пресслужба Arcelormittal.

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Відомо, що на момент вибуху всередині перебували 252 людини, на поверхню вивели 205 шахтарів, 18 з них звернулися за медичною допомогою.

Зазначається, що виявлено тіла 21 працівника шахти, під землею залишаються ще 23. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. 

У компанії припускають, що пожежа могла розпочатися після вибуху газометану в лаві.

Реакція влади

Як пише Радио Аззатык, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду "припинити інвестиційну співпрацю" з "АрселорМіттал Теміртау".

На тлі серії смертоносних аварій у шахтах і на комбінаті в останні роки влада Казахстану звинуватила компанію в невиконанні зобов'язань щодо модернізації об'єктів виробництва, зневаженні правил техніки безпеки. Однак "АрселорМіттал Теміртау" ці звинувачення не коментував.

Генеральна прокуратура Казахстану розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час гірничо-будівельних робіт.

Раніше ми писали, що Казахстан заборонив експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні проти України. Йдеться про 106 найменувань.

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