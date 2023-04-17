Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В Казахстане взорвался жилой дом: есть погибшие arrow

В Казахстане взорвался жилой дом: есть погибшие

17 апреля 2023 07:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Казахстане взорвался жилой дом: есть погибшие
На месте взрыва в городе Жанаозен. Фото: МЧС Казахстана
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Утром 17 апреля в казахстанском городе Жанаозен произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Известного по меньшей мере об одном погибшем.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Читайте также:

Взрыв в Казахстане

Около 5 утра (по местному времени) 17 апреля в казахстанском городе Жанаозен произошел взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

В результате взрыва было разрушено около 150 квадратных метров площади (общая площадь дома — 600 квадратных метров).

Пострадавшие и погибшие

Представители МЧС Казахстана отметили по горячим следам, что пострадали 12 человек (среди них восемь — дети), их передали работникам медицинской службы. Госпитализированы были пятеро.

Впоследствии из-под руин получили раненую женщину 2000 года рождения.

Известно как минимум об одном погибшем — мужчине 1994 года рождения.

Напомним, 12 апреля Российская Федерация запустила межконтинентальную баллистическую ракету по территории Казахстана. Это был испытательный запуск по специальному полигону.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB