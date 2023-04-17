В Казахстане взорвался жилой дом: есть погибшие

На месте взрыва в городе Жанаозен. Фото: МЧС Казахстана

Утром 17 апреля в казахстанском городе Жанаозен произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Известного по меньшей мере об одном погибшем.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

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Около 5 утра (по местному времени) 17 апреля в казахстанском городе Жанаозен произошел взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

В результате взрыва было разрушено около 150 квадратных метров площади (общая площадь дома — 600 квадратных метров).

Пострадавшие и погибшие

Представители МЧС Казахстана отметили по горячим следам, что пострадали 12 человек (среди них восемь — дети), их передали работникам медицинской службы. Госпитализированы были пятеро.

Впоследствии из-под руин получили раненую женщину 2000 года рождения.

Известно как минимум об одном погибшем — мужчине 1994 года рождения.

Напомним, 12 апреля Российская Федерация запустила межконтинентальную баллистическую ракету по территории Казахстана. Это был испытательный запуск по специальному полигону.