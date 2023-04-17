У Казахстані вибухнув житловий будинок: є загиблі

На місці вибуху у місті Жанаозен. Фото: МНС Казахстана

Уранці 17 квітня у казахстанському місті Жанаозен стався вибух у багатоквартирному житловому будинку. Відомого щонайменше про одного загиблого.

Про це повідомляє пресслужба міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Казахстан.

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Близько 5-ї ранку (за місцевим часом) 17 квітня у казахстанському місті Жанаозен стався вибух у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон.

Внаслідок вибуху було зруйновано близько 150 квадратних метрів площі (загальна площа будинку — 600 квадратних метрів).

Постраждалі і загиблі

Представники МНС Казахстану зазначили за гарячими слідами, що постраждало 12 осіб (серед них восьмеро —- діти), їх передали працівникам медичної служби. Госпіталізовані були п’ятеро.

Згодом з-під руїн дістали поранену жінку 2000-го року народження.

Відомо щонайменше про одного загиблого — чоловіка 1994 року народження.

Нагадаємо, що 12 квітня Російська Федерація запустила міжконтинентальну балістичну ракету по території Казахстану. Це був випробувальний пуск по спеціальному полігону.