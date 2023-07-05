Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Казахстане посягнули на российские территории arrow

В Казахстане посягнули на российские территории

5 июля 2023 00:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Казахстане посягнули на российские территории
Ведущий с казахского телевиденья. Фото: Скриншот с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На телевидении Казахстана ведущий одной из передач заявил, что Северная Казахстан, Западная Сибирь, Астраханские земли и Алтай исторически являлись местами обитания казахского народа. Эти регионы были населены тюркоязычным народом задолго до прихода россиян, поэтому считать их частью России можно лишь в результате оккупации.

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов в Telegram.

Читайте также:

Астрахань, Оренбург, Тюмень и Алтай всегда были казахскими

"Кочевники были там тогда, когда там еще и не пахло российским государством. Замечу, что Оренбург — первая столица Казахстана. Астрахань — извечные земли казахских родов, там похоронен великий композитор и музыкант Курмангазы. Тюмень на казахском звучит как "тумен", то есть нижняя земля, и это была самая северная часть казахских кочевников, а Алтай — это колыбель всех тюркских народов", — рассказал ведущий передачи.

Бутусов на этот ролик отреагировал в комической форме. Он поинтересовался, что на это ответит Дмитрий Медведев и как по-казахски сказать "Гойда", что является отсылкой к крику актера Ивана Охлобыстина на Красной площади.

"Что по этому поводу скажет Дмитрий Анатольевич? Как по-казахски будет "Гойда"?" — спросил Бутусов.

Напомним, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не видит необходимости своей страны присоединяться к Союзному государству России и Беларуси или развивать ядерное оружие. Таким образом, Токаев прокомментировал недавнее предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз