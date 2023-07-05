В Казахстане посягнули на российские территории

Ведущий с казахского телевиденья. Фото: Скриншот с видео

На телевидении Казахстана ведущий одной из передач заявил, что Северная Казахстан, Западная Сибирь, Астраханские земли и Алтай исторически являлись местами обитания казахского народа. Эти регионы были населены тюркоязычным народом задолго до прихода россиян, поэтому считать их частью России можно лишь в результате оккупации.

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов в Telegram.

Читайте также:

Астрахань, Оренбург, Тюмень и Алтай всегда были казахскими

"Кочевники были там тогда, когда там еще и не пахло российским государством. Замечу, что Оренбург — первая столица Казахстана. Астрахань — извечные земли казахских родов, там похоронен великий композитор и музыкант Курмангазы. Тюмень на казахском звучит как "тумен", то есть нижняя земля, и это была самая северная часть казахских кочевников, а Алтай — это колыбель всех тюркских народов", — рассказал ведущий передачи.

Бутусов на этот ролик отреагировал в комической форме. Он поинтересовался, что на это ответит Дмитрий Медведев и как по-казахски сказать "Гойда", что является отсылкой к крику актера Ивана Охлобыстина на Красной площади.

"Что по этому поводу скажет Дмитрий Анатольевич? Как по-казахски будет "Гойда"?" — спросил Бутусов.

Напомним, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не видит необходимости своей страны присоединяться к Союзному государству России и Беларуси или развивать ядерное оружие. Таким образом, Токаев прокомментировал недавнее предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству.