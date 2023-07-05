У Казахстані зазіхнули на російські території

Ведучий із казахського телебачення. Фото: Скриншот із відео

На телебаченні Казахстану ведучий однієї з передач заявив, що Північний Казахстан, Західний Сибір, Астраханські землі та Алтай історично були місцями проживання казахського народу. Ці регіони були населені тюркомовним народом задовго до приходу росіян, тому вважати їх частиною Росії можна лише як наслідок окупації.

Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов в Telegram.

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"Кочівники були там тоді, коли там ще й не пахло російською державою. Зауважу, що Оренбург — перша столиця Казахстану. Астрахань — споконвічні землі казахських родів, там похований великий композитор і музикант Курмангази. Тюмень на казахському звучить як "тумен", тобто нижня земля, і це була найпівнічніша частина казахських кочівників, а Алтай — це колиска всіх тюркських народів", — розповів ведучий передачі.

Бутусов на цей ролик відреагував у комічній формі. Він поцікавився, що на це відповість Дмитро Медведєв і як казахською сказати "Гойда", що є відсилкою до крику актора Івана Охлобистіна на Красній площі.

"Що з цього приводу скаже Дмитро Анатолійович? Як казахською буде "Гойда"?" — запитав Бутусов.

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не бачить потреби для своєї країни приєднуватися до Союзної держави Росії та Білорусі або розвивати ядерну зброю. Таким чином Токаєв прокоментував нещодавню пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливості приєднання Казахстану до Союзної держави.