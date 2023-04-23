В Кении пастор заморил голодом десятки людей, обещая им "встречу с Иисусом"

Эксгумация жертв религиозного культа в Кении. Фото: REUTERS

Кенийская полиция эксгумировала 21 тело у прибрежного города Малинди в рамках расследования в отношении проповедника, который, как считают правоохранители, приказал своим последователям умереть от голода. Среди эксгумированных тел были мертвые дети.

Об этом сообщает BBC.

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Неглубокие могилы находятся в лесу Шакахола, где на прошлой неделе спасли 15 членов международной церкви Good News.

В настоящее время эксгумировано 21 тело, однако криминалисты находят новые могилы, поэтому количество жертв может быть больше.

В одной из могил, как считают следователи, находятся тела пяти членов одной семьи — троих детей и их родителей.

Кенийская газета The Standard сообщила, что патологоанатомы возьмут образцы ДНК и проведут тесты, чтобы определить, умерли ли жертвы от голода.

Что известно о лидере культа

Пастор Пол Маккензи Нтенге находится под стражей до суда. Он отрицает свою вину, но ему было отказано в выходе из-под залога. Он настаивает, что закрыл свою церковь в 2019 году.

По данным правоохранителей, он якобы сказал последователям заморить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".

Полиция арестовала Маккензи 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, которые, вероятно, заморили себя голодом.

Кения является религиозной страной, и раньше были случаи, когда людей привлекали в опасные, нерегулируемые церкви или культы.

Напомним, ранее Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) опубликовал предупреждение о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее и Танзании. Марбург — это редкая, но очень смертельная вирусная лихорадка, вызывающая неконтролируемое кровотечение, подобное Эболе.