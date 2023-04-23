У Кенії пастор заморив голодом десятки людей, обіцяючи їм "зустріч з Ісусом"

Ексгумація жертв релігійного культу у Кенії. Фото: REUTERS

Кенійська поліція ексгумувала 21 тіло поблизу прибережного міста Малінді в рамках розслідування щодо проповідника, який, як вважають правоохоронці, наказав своїм послідовникам померти від голоду. Серед ексгумованих тіл були мертві діти.

Про це повідомляє BBC.

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Ексгумація тіл

Неглибокі могили знаходяться в лісі Шакахола, де минулого тижня було врятовано 15 членів міжнародної церкви Good News.

Наразі ексгумовано 21 тіло, однак криміналісти знаходять нові могили, тож кількість жертв може бути більшою.

В одній із могил, як вважають слідчі, знаходяться тіла п’ятьох членів однієї родини — трьох дітей та їхніх батьків.

Кенійська газета The Standard повідомила, що патологоанатоми візьмуть зразки ДНК і проведуть тести, щоб визначити, чи жертви померли від голоду.

Що відомо про лідера культу

Пастор Пол Маккензі Нтенге наразі перебуває під вартою до суду. Він заперечує свою провину, але йому було відмовлено у виході з-під під заставу. Він наполягає на тому, що закрив свою церкву в 2019 році.

За даними правоохоронців, він нібито сказав послідовникам поморити себе голодом, щоб "зустрітися з Ісусом".

Поліція заарештувала Маккензі 15 квітня після того, як виявила тіла чотирьох людей, які, імовірно, заморили себе голодом.

Кенія є релігійною країною, і раніше були випадки, коли людей заманювали в небезпечні, нерегульовані церкви чи культи.

Нагадаємо, раніше Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував попередження про спалах вірусу Марбург в Екваторіальній Гвінеї та Танзанії. Марбург — це рідкісна, але дуже смертельна вірусна лихоманка, яка викликає неконтрольовану кровотечу, подібну до Еболи.