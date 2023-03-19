В Херсонской области рф возбудила дело по убийству командира полиции

Взрыв машины

Следственные органы Следственного комитета российской федерации в Херсонской области возбудили уголовное дело в связи с убийством командира взвода полиции Отдела милиции внутренних дел Новокаховского городского управления Главного управления МВД Херсонской области, которое было совершено общеопасным способом, а также покушением на убийство его супруги — начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и их совершеннолетней дочери.

Об этом сообщает Информационный центр рф.

Согласно данным следствия, 17 марта 2023 года неизвестное лицо установило взрывное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, который был управляем командиром взвода полиции ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. В дальнейшем, когда мужчина, его супруга и дочь двигались на автомобиле по п. Юбилейному Алешкинского района Херсонской области, произошел взрыв, который привел к гибели сотрудника полиции и телесным повреждениям его супруги и дочери.

Следователи и криминалисты регионального управления произвели осмотр места происшествия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что в Новой Каховке украинские партизаны совершили атаку на известного коллаборанта Виталия Гуру. Тот в результате подрыва его автомобиля получил ранение и попал в больницу.

