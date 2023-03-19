Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Херсонській області рф порушила справу щодо вбивства командира поліції arrow

У Херсонській області рф порушила справу щодо вбивства командира поліції

19 березня 2023 17:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибух машини
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Слідчі органи Слідчого комітету російської федерації в Херсонській області порушили кримінальну справу у зв'язку з вбивством командира взводу поліції Відділу міліції внутрішніх справ Новокаховського міського управління Головного управління МВС Херсонської області, яке було скоєно загальнонебезпечним способом, а також замахом на вбивство його дружини — начальника штабу ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС Херсонської області та їхньої повнолітньої доньки.

Про це повідомляє Інформаційний центр росії.

Читайте також:

За даними слідства, 17 березня 2023 року невідома особа встановила вибуховий пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, який керував командир взводу поліції ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС Херсонської області. Надалі, коли чоловік, його дружина та дочка рухалися на автомобілі п. Ювілейним Олешкінського району Херсонської області, стався вибух, який призвів до загибелі співробітника поліції та тілесних ушкоджень його дружини та дочки.

Слідчі та криміналісти регіонального управління провели огляд місця події. Наразі проводяться необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, що у Новій Каховці українські партизани здійснили атаку на відомого колаборанта Віталія Гуру. Той внаслідок підриву його автомобіля отримав поранення та потрапив до лікарні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:30 Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю

18:20 Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло

18:18 У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту

18:15 Златан Ібрагімович став рекордсменом Серії А та "Мілану"

18:15 На Миколаївщині без газопостачання залишаються понад 5 тисяч побутових споживачів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:14 Стало відомо, коли та де відбудеться прощання із загиблим біологом та військовим Біжаном Шароповим

18:00 Одесит намагався переплисти крижану ріку, щоб втекти з України

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

17:59 Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції

17:46 Уряд Індонезії планує боротися з мігрантами з рф: у чому причина

Новина з відео

14:21 Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

Новина з відео

13:25 Спочатку збив собаку, а потім хотів її вбити: відомо ім'я зловмисника

Новина з відео

10:02 Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ

Новина з відео

10:01 Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів

Новина з відео

07:54 Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:10 Дніпро-1 знову лідер, фіаско Динамо проти Зорі, нічиї Львова, Кривбасу та Ворскли й Металіста 1925

Новина з відео

07:04 Іменини Олени 19 березня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:15 Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"

Новина з відео

00:01 ​​​​​​​У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову

Новина з відео

23:48 ​​​​​​​Кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська збільшиласяї

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

Актуальне по темі

None 19 Березень 17:32

Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю

None 19 Березень 18:07

Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло

None 19 Березень 18:17

У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту

None 19 Березень 18:10

Златан Ібрагімович став рекордсменом Серії А та "Мілану"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB