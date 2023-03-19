У Херсонській області рф порушила справу щодо вбивства командира поліції

Вибух машини

Слідчі органи Слідчого комітету російської федерації в Херсонській області порушили кримінальну справу у зв'язку з вбивством командира взводу поліції Відділу міліції внутрішніх справ Новокаховського міського управління Головного управління МВС Херсонської області, яке було скоєно загальнонебезпечним способом, а також замахом на вбивство його дружини — начальника штабу ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС Херсонської області та їхньої повнолітньої доньки.

Про це повідомляє Інформаційний центр росії.

За даними слідства, 17 березня 2023 року невідома особа встановила вибуховий пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, який керував командир взводу поліції ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС Херсонської області. Надалі, коли чоловік, його дружина та дочка рухалися на автомобілі п. Ювілейним Олешкінського району Херсонської області, стався вибух, який призвів до загибелі співробітника поліції та тілесних ушкоджень його дружини та дочки.

Слідчі та криміналісти регіонального управління провели огляд місця події. Наразі проводяться необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, що у Новій Каховці українські партизани здійснили атаку на відомого колаборанта Віталія Гуру. Той внаслідок підриву його автомобіля отримав поранення та потрапив до лікарні.