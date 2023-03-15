Экс-президент рф Медведев заказал "вагнеровцам" покушение на министра обороны Италии, — СМИ

Гвидо Крозетто

Итальянская разведка считает, что россия предложила ЧВК "Вагнер" награду в размере 15 млн долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто. За угрозами министру стоит бывший президент рф Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает издание Il Foglio.

Подробности

По данным издания, беспокойство итальянских спецслужб вызвали "гневные выпады" бывшего президента россии Дмитрия Медведева, который в прошлом году назвал Крозетто "редким дураком" за слова о том, что в случае вхождения российских танков в Киев началась бы Третья мировая война.

Также в Риме считают, что Медведев сейчас как заместитель секретаря Совета безопасности россии и приближенный к владимиру путину оказывает влияние на принятие решений.

Издание отмечает, что итальянские спецслужбы перехватили просьбу экс-президента рф о покушении на министра обороны за 15 миллионов долларов, якобы адресовавшегося частной военной компании "Вагнера".

Совершить покушение "вагнеровцы" могли бы за счет одного из двух своих ячеек в Европе (о них издание тоже пишет со ссылкой на разведку) – в Сербии или Эстонии.

В публикации также указывается, что просьба Медведева о покушении на Крозетто была передана еще до недавних заявлений итальянского министра, обвинившего ЧВК "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса в Европе.

В ответ главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин назвал главу итальянского Минобороны "м*даком" и призвал обратить внимание на собственную страну.

Напомним, ранее заместитель руководителя Совбеза рф Дмитрий Медведев начал угрожать, что, если встанет вопрос о существовании россии, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации.

В статье для пропагандистского издания "Известия" Медведев написал, что "мир без россии нам не нужен".

Медведев недавно угрожал Украине ядерным ударом в случае деоккупации Крыма.

Фото: JOHANNA GERON/REUTERS