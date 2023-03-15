Экс-президент рф Медведев заказал "вагнеровцам" покушение на министра обороны Италии, — СМИ
Итальянская разведка считает, что россия предложила ЧВК "Вагнер" награду в размере 15 млн долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто. За угрозами министру стоит бывший президент рф Дмитрий Медведев.
Об этом сообщает издание Il Foglio.
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По данным издания, беспокойство итальянских спецслужб вызвали "гневные выпады" бывшего президента россии Дмитрия Медведева, который в прошлом году назвал Крозетто "редким дураком" за слова о том, что в случае вхождения российских танков в Киев началась бы Третья мировая война.
Также в Риме считают, что Медведев сейчас как заместитель секретаря Совета безопасности россии и приближенный к владимиру путину оказывает влияние на принятие решений.
Издание отмечает, что итальянские спецслужбы перехватили просьбу экс-президента рф о покушении на министра обороны за 15 миллионов долларов, якобы адресовавшегося частной военной компании "Вагнера".
Совершить покушение "вагнеровцы" могли бы за счет одного из двух своих ячеек в Европе (о них издание тоже пишет со ссылкой на разведку) – в Сербии или Эстонии.
В публикации также указывается, что просьба Медведева о покушении на Крозетто была передана еще до недавних заявлений итальянского министра, обвинившего ЧВК "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса в Европе.
В ответ главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин назвал главу итальянского Минобороны "м*даком" и призвал обратить внимание на собственную страну.
Напомним, ранее заместитель руководителя Совбеза рф Дмитрий Медведев начал угрожать, что, если встанет вопрос о существовании россии, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации.
В статье для пропагандистского издания "Известия" Медведев написал, что "мир без россии нам не нужен".
Медведев недавно угрожал Украине ядерным ударом в случае деоккупации Крыма.
Фото: JOHANNA GERON/REUTERS