Італія звинуватила ПВК "Вагнер" в активізації міграції з країн Африки

Гвідо Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто звинуватив ПВК "Вагнер" у збільшенні кількості мігрантів. За його словами, це створює міграційну кризу в Європі.

Про це повідомляє BBC News.

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"Експоненціальне зростання міграції з африканських берегів також значною мірою є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку група "Вагнер" здійснює, використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах", — заявив Крозетто.

Він зазначив, що подібно до того, як ЄС, НАТО і Захід усвідомили, що кібератаки були частиною глобальної конфронтації, тепер вони повинні зрозуміти, що південноєвропейський фронт також стає все більш небезпечним.

За словами Крозетто, неконтрольована імміграція може стати способом завдати удару по найуразливішим країнам, насамперед Італії, і їхньому геостратегічному вибору.

МВС Італії повідомило, що цього року на береги країни вже висадилося понад 20 тисяч мігрантів.

Голова МЗС Антоніо Таяні наголосив, що Італія занепокоєна тим, що мігранти прибувають до Європи з районів, які контролюють найманці з ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, біля берегів Італії відбуваються кілька операцій із порятунку мігрантів, які на човнах та інших суднах намагаються переплисти Середземне море. Причиною є прогноз погоди, який обіцяє погіршення ситуації на морі.

Також ми писали, що на конференції з реконструкції України Італія планує представити логістичний коридор для розблокування українського експорту. Відомо, що уряд країни має намір створити для цього інтермодальну транспортну магістраль.

Додамо, щонайменше 59 людей загинули внаслідок корабельної аварії, коли дерев'яний вітрильний човен, який перевозив мігрантів до Європи, розбився об скелі біля південного узбережжя Італії. Серед загиблих 12 дітей.