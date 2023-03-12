У Середземному морі перекинулося судно: десятки людей вважаються зниклими або загиблими
Сьогодні зранку, 12 березня, у Середземному морі перекинулося судно, яке прямувало з Лівії в напрямку Італії. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти або загиблими.
Про це повідомляє The Guardian.
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Деталі
Рятувальні організації розповіли, що судно у Середземному морі перекинулося в негоду приблизно за 180 км на північний захід від Бенгазі.
Благодійна організація Alarm Phone, яка приймає дзвінки з суден, що зазнають лиха, попередила владу та наголосила на терміновому порятунку. На ньому перебувало 47 осіб.
"Ми шоковані. За різними даними, десятки людей з цього човна, які зазнали лиха, потонули", — наголосила організація.
Офіційних коментарів Італії щодо долі судна ще не було.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. Катастрофа сталася в ніч проти вівторка неподалік міста Темпе, коли кілька потягів зійшли з рейок і спалахнули.
Також ми писали, що в Англії на одному з пляжів у південному Девоні виявили непритомну 14-річну українку. Пізніше дівчинка померла у лікарні.
Додамо, у США 65-річний чоловік, якого медики оголосили мертвим, виявився живим. Дочці вдалося врятувати батька від помилки медиків.