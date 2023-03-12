У Середземному морі перекинулося судно: десятки людей вважаються зниклими або загиблими

Офіційних коментарів Італії щодо долі судна ще не було

Сьогодні зранку, 12 березня, у Середземному морі перекинулося судно, яке прямувало з Лівії в напрямку Італії. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти або загиблими.

Про це повідомляє The Guardian.

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Рятувальні організації розповіли, що судно у Середземному морі перекинулося в негоду приблизно за 180 км на північний захід від Бенгазі.

Благодійна організація Alarm Phone, яка приймає дзвінки з суден, що зазнають лиха, попередила владу та наголосила на терміновому порятунку. На ньому перебувало 47 осіб.

"Ми шоковані. За різними даними, десятки людей з цього човна, які зазнали лиха, потонули", — наголосила організація.

Офіційних коментарів Італії щодо долі судна ще не було.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. Катастрофа сталася в ніч проти вівторка неподалік міста Темпе, коли кілька потягів зійшли з рейок і спалахнули.

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Додамо, у США 65-річний чоловік, якого медики оголосили мертвим, виявився живим. Дочці вдалося врятувати батька від помилки медиків.