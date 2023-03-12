В Средиземном море перевернулось судно: десятки людей считаются пропавшими или погибшими

Официальных комментариев Италии о судьбе судна еще не было

Сегодня утром, 12 марта, в Средиземном море перевернулось судно, которое направлялось из Ливии в направлении Италии. Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести или погибшими.

Об этом сообщает The Guardian.

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Спасательные организации рассказали, что судно в Средиземном море перевернулось в непогоду примерно в 180 км к северо-западу от Бенгази.

Благотворительная организация Alarm Phone, которая принимает звонки с лодок, терпящих бедствие, предупредила власти и подчеркнула на срочном спасении. На ней находилось 47 человек.

"Мы шокированы. По разным данным, десятки людей из этой лодки, которые потерпели бедствие, утонули", — подчеркнула организация.

Официальных комментариев Италии по поводу судьбы судна еще не было.

Напомним, в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения. Катастрофа произошла в ночь на вторник недалеко от города Темпе, когда несколько поездов сошли с рельсов и вспыхнули.

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