В Средиземном море перевернулось судно: десятки людей считаются пропавшими или погибшими
Сегодня утром, 12 марта, в Средиземном море перевернулось судно, которое направлялось из Ливии в направлении Италии. Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести или погибшими.
Об этом сообщает The Guardian.
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Спасательные организации рассказали, что судно в Средиземном море перевернулось в непогоду примерно в 180 км к северо-западу от Бенгази.
Благотворительная организация Alarm Phone, которая принимает звонки с лодок, терпящих бедствие, предупредила власти и подчеркнула на срочном спасении. На ней находилось 47 человек.
"Мы шокированы. По разным данным, десятки людей из этой лодки, которые потерпели бедствие, утонули", — подчеркнула организация.
Официальных комментариев Италии по поводу судьбы судна еще не было.
Напомним, в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения. Катастрофа произошла в ночь на вторник недалеко от города Темпе, когда несколько поездов сошли с рельсов и вспыхнули.
Также мы писали, что в Англии на одном из пляжей в южном Девоне обнаружили 14-летнюю украинку без сознания. Позже девочка скончалась в больнице.
Добавим, в США 65-летний мужчина, которого медики объявили мертвым, оказался жив. Дочери удалось спасти отца от ошибки медиков.