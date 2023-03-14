Италия обвинила ПВК "Вагнер" в активизации миграции из стран Африки
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто обвинил ПВК "Вагнер" в увеличении числа мигрантов. По его словам, это создает миграционный кризис в Европе.
Об этом сообщает BBC News.
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"Экспоненциальный рост миграции с африканских берегов также в значительной степени является частью четкой стратегии гибридной войны, которую группа "Вагнер" осуществляет, используя свой значительный вес в некоторых африканских странах", — заявил Крозетто.
Он отметил, что подобно тому, как ЕС, НАТО и Запад осознали, что кибератаки были частью глобальной конфронтации, теперь они должны понять, что южноевропейский фронт тоже становится все более опасным.
По словам Крозетто, неконтролируемая иммиграция может стать способом нанести удар по самым уязвимым странам, прежде всего Италии, и их геостратегическому выбору.
МВД Италии сообщило, что в этом году на берега страны уже высадилось более 20 тысяч мигрантов.
Глава МИД Антонио Таяни подчеркнул, что Италия обеспокоена тем, что мигранты прибывают в Европу из районов, которые контролируют наемники из ЧВК "Вагнер".
Напомним, у берегов Италии проходят несколько операций по спасению мигрантов, которые на лодках и других судах пытаются переплыть Средиземное море. Причиной прогноз погоды, который обещает ухудшение ситуации на море.
Также мы писали, что на конференции по реконструкции Украины Италия планирует представить логистический коридор для разблокирования украинского экспорта. Известно, что правительство страны намерено создать для этого интермодальную транспортную магистраль.
Добавим, по меньшей мере 59 человек погибли в результате кораблекрушения, когда деревянная парусная лодка, перевозившая мигрантов в Европу, разбилась о скалы у южного побережья Италии. Среди погибших 12 детей.