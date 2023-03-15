Експрезидент рф Медведєв замовив "вагнерівцям" замах на міністра оборони Італії, — ЗМІ

Гвідо Крозетто

Італійська розвідка вважає, що росія запропонувала ПВК Вагнер нагороду у розмірі 15 млн доларів за усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. За погрозами міністру стоїть колишній президент росії Дмитро Медведєв.

Про це повідомляє видання Il Foglio.

Подробиці

За даними видання, занепокоєння італійських спецслужб викликали "гнівні випади" колишнього президента рф Дмитра Медвєдєва, який минулого року назвав Крозетто "рідкісним дурнем" за слова про те, що в разі входження російських танків до Києва почалась би Третя світова війна.

Також у Римі вважають, що Медвєдєв нині як заступник секретаря Ради безпеки росії та наближений до володимира путіна має вплив на ухвалення рішень.

Видання зазначає, що італійські спецслужби перехопили прохання експрезидента рф про замах на міністра оборони за 15 мільйонів доларів, який нібито адресувався приватній військовій компанії "Вагнера".

Здійснити замах "вагнерівці" могли б за рахунок одного з двох своїх осередків у Європі (про них видання теж пише з посиланням на розвідку) – в Сербії або Естонії.

У публікації також вказується, що прохання Мєдвєдєва про замах на Крозетто було передане ще до нещодавніх заяв італійського міністра, який звинуватив ПВК "Вагнера" в розпалюванні міграційної кризи в Європі.

У відповідь ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин назвав очільника італійського Міноборони "м*даком" і закликав звернути увагу на власну країну.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Радбезу рф Дмитро Медведєв почав погрожувати, що, якщо постане питання про існування росії, під питанням буде існування самої людської цивілізації.

У статті для пропагандистського видання "Известия" Медведєв написав, що "світ без росії нам не потрібен".

Додамо, що Медведєв нещодавно погрожував Україні ядерним ударом у випадку деокупації Криму.

Фото: JOHANNA GERON/REUTERS