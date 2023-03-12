В Кишиневе задержали более 50 человек, которые планировали принять участие в митинге партии "Шор"

Протест в Молдове

Сегодня, 12 марта, полиция Молдовы задержала 54 человека в Кишиневе. Они планировали принять участие в протесте.

Об этом сообщает Newsmaker.

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Среди задержанных — 12 несовершеннолетних. Правоохранители рассказали, что все они хотели поучаствовать в митинге, который проводит в центре Кишинева партия "Шор" и ее сторонники.

По информации полиции, задержанные вели себя подозрительно. У них обнаружили запрещенные предметы, в частности ножи. Все задержанные были доставлены в отделение полиции.

Напомним, россия из-за массовых протестов хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кремль специально устраивает в стране пророссийские митинги против власти.

Также мы писали, что пограничная полиция Кишинева не впустила в Молдову российского наемника из ППК "Вагнер". Мужчина прибыл в страну на самолете, но в аэропорту его остановили.

Добавим, россия пытается дестабилизировать правительство Молдовы, чтобы установить более лояльное к Москве руководство. Соответствующие разведданные США передали властям Молдовы.