Протест у Молдові

Сьогодні, 12 березня, поліція Молдови затримала 54 людини у Кишиневі. Вони планували взяти участь у протесті.

Про це повідомляє Newsmaker.

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Серед затриманих — 12 неповнолітніх осіб. Правоохоронці розповіли, що всі вони хотіли взяти участь у мітингу, який проводить у центрі Кишинева партія "Шор" та її прибічники.

За інформацією поліції, затримані поводилися підозріло. У них виявили заборонені предмети, зокрема ножі. Всіх затриманих було доставлено у відділення поліції.

Нагадаємо, росія через масові протести хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові. Кремль спеціально влаштовує в країні проросійські мітинги проти влади.

Також ми писали, що прикордонна поліція Кишинева не впустила до Молдови російського найманця з ПВК "Вагнер". Чоловік прибув до країни літаком, але в аеропорту його зупинили.

Додамо, росія намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш лояльне до москви керівництво. Відповідні розвіддані США передали владі Молдови.