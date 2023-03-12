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У Кишиневі затримали понад 50 осіб, які планували взяти участь у мітингу партії "Шор"

12 березня 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Протест у Молдові
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 березня, поліція Молдови затримала 54 людини у Кишиневі. Вони планували взяти участь у протесті.

Про це повідомляє Newsmaker.

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Деталі

Серед затриманих — 12 неповнолітніх осіб. Правоохоронці розповіли, що всі вони хотіли взяти участь у мітингу, який проводить у центрі Кишинева партія "Шор" та її прибічники. 

За інформацією поліції, затримані поводилися підозріло. У них виявили заборонені предмети, зокрема ножі. Всіх затриманих було доставлено у відділення поліції.

Нож, который обнаружили на протесте в Молдове

Нагадаємо, росія через масові протести хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові. Кремль спеціально влаштовує в країні проросійські мітинги проти влади.

Також ми писали, що прикордонна поліція Кишинева не впустила до Молдови російського найманця з ПВК "Вагнер". Чоловік прибув до країни літаком, але в аеропорту його зупинили.

Додамо, росія намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш лояльне до москви керівництво. Відповідні розвіддані США передали владі Молдови.

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