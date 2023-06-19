Парад в КНДР. Фото: google.com

КНДР стала совсем закрытой страной после пандемии COVID-19 — через границу не пропускают не только людей, но и еду и товары. Трое отчаянно пытающихся выжить корейцев рассказали, что происходит по ту сторону границы, их имена выдуманные для безопасности.

Об этом сообщает BBC.

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Мён Сук

Женщина, по имени Мён Сук, главная кормилица в семье. Еще до пандемии она организовала нелегальный вывоз лекарств из Китая, что обеспечило хоть какую-то прибыль ее семье. Однако с началом коронавируса границы закрылись вместе с ее "делом".

"Однажды в отчаянии она сама пыталась провезти лекарства, но ее поймали, и теперь за ней постоянно следят. Зато она попыталась продавать северокорейские лекарства, но даже их трудно найти теперь, а это значит, что ее заработок уменьшился вдвое", — отмечает издание.

Теперь женщина продает мизерное количество лекарств тем, кто в них нуждается, пытаясь таким образом прокормить свою семью.

Чан Хо

Строитель Чан Хо тоже чуть не умирает от голода. Он рассказал, что сначала кризисной ситуации государство выдавало пайки с едой, но с тех пор прошло много времени.

"Северная Корея не производит достаточно еды, чтобы прокормить свой народ, и поэтому она полагается на импорт. Закрывая границу, правительство прекратило поставки жизненно важных продуктов, а также удобрений и техники, необходимой для выращивания сельскохозяйственных культур", — пояснили в издании.

Кроме того, мужчина рассказал об умершей от голода семье. Женщина заболела и больше не могла работать, ее дети поддерживали ее жизнь, выпрашивая еду на улице, но скоро все умерли. Это не единичный случай.

Чи Йон

От постоянного голода страдает и семья продавщицы Чи Йон. Женщина ест раз в день, чтобы что-то оставить своей семье, иногда голодает несколько дней.

"Несмотря на собственные трудности, Чи Йон заботится о тех, кто в худшем состоянии. Теперь нищих стало больше, и она останавливается возле лежащих на улице людей, но обычно обнаруживает, что они мертвы", — отмечает издание.

По словам Чи Йон, она с мужем планирует еду на 10 дней вперед, а потом еще на 10, чтобы в случае их смерти у детей было что есть. Иногда женщина со страхом вспоминает, "как ела пулюк — кашу из овощей, растений и трав, похожую на пасту", и больше не хочет, чтобы такое повторилось.

Расправа над беглецами за границу

Люди, которых государство не могло прокормить, получили ограниченную свободу выбора для обеспечения своего выживания. Многие люди покинули страну и нашли убежище в Южной Корее, Европе или Соединенных Штатах.

Однако при пересечении границы важно не попасться, ведь в любом случае беглецов ждет расстрел.

Последствия COVID-19

Во время пандемии власти, не имея возможности оказать медицинскую помощь больным коронавирусом, закрывали целые села на жесткий карантин, чтобы болезнь не распространялась дальше. Часто семьи, не имея возможности выйти, умирали от голода.

В августе 2022 года правительство объявило победу над коронавирусом, но многие карантинные меры и правила все еще действуют. Согласно источникам издания, Ким Чен Ын видит в пандемии шанс восстановить контроль над жизнями людей и обеспечить их изоляцию. Его величайший страх — что люди узнают мир за пределами их страны и проснутся от лжи, которую им продают.

Издание передало информацию вместе с выводами правительству КНДР, однако страна заявила, что это неправда.

"Мы передали наши выводы правительству КНДР. Представитель посольства КНДР в Лондоне сказал: "Информация, которую вы собрали, не вполне правдива, поскольку она происходит из сфабрикованных свидетельств сил, выступающих против КНДР. КНДР всегда ставила в приоритет интересы народа даже в трудные времена и непреклонно отдана благосостоянию людей", — добавили в издании.

Напомним, что статус Северной Кореи как мирового ядерного государства окончательный и необратимый и будет оставаться неоспоримым фактом в течение тысяч лет, даже если Вашингтон его не признает.