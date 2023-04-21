У КНДР заявили про остаточний і незворотний статус світової ядерної держави

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей. Фото: Yonhap

Статус Північної Кореї як світової ядерної держави є остаточним і незворотним і залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років, навіть якщо Вашингтон його не визнає.

Про це заявила очільниця зовнішньополітичного відомства КНДР Чхо Сон Хуей. Повідомляє видання Yonhap.

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Міністерка закордонних справ КНДР пригрозила "суворою відповіддю Пхеньяна", якщо країни G7 зроблять будь-які кроки, спрямовані на порушення "суверенітету та фундаментальних інтересів Північної Кореї".

Очільниця МЗС КНДР розкритикувала міністрів закордонних справ країн G7, які засудили незаконні запуски Пхеньяном балістичних ракет.

"Ми ніколи не шукатимемо ні від кого визнання чи схвалення, поки у нас є влада протистояти ядерним загрозам США", — додала вона.

Нагадаємо, Північна Корея здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі. Диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав цю ракету "зброєю для ядерної контратаки".