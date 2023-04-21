В КНДР заявили об окончательном и необратимом статусе мирового ядерного государства

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй. Фото: Yonhap

Статус Северной Кореи как мирового ядерного государства окончательный и необратимый и будет оставаться неоспоримым фактом в течение тысячи лет, даже если Вашингтон его не признает.

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства КНДР Чхо Сон Хуэй. Сообщает издание Yonhap.

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Министерство иностранных дел КНДР пригрозило "строгим ответом Пхеньяна", если страны G7 предпримут любые шаги, направленные на нарушение "суверенитета и фундаментальных интересов Северной Кореи".

Глава МИД КНДР раскритиковала министров иностранных дел стран G7, осудивших незаконные запуски Пхеньяном баллистических ракет.

"Мы никогда не будем искать ни от кого признания или одобрения, пока у нас есть власть противостоять ядерным угрозам США", — добавила она.

Напомним, Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе. Диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал эту ракету "оружием для ядерной контратаки".