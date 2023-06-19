Парад в КНДР. Фото: google.com

КНДР стала зовсім закритою країною після пандемії COVID-19 — через кордон не пропускають не лише людей, а і їжу та товари. Троє корейців, які відчайдушно намагаються вижити, розповіли, що відбувається по той бік кордону, їхні імені вигадані для безпеки.

Про це повідомляє BBC.

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Мьон Сук

Жінка, на ім'я Мьон Сук, головна заробітчанка в сім'ї. Ще до пандемії вона організувала нелегальний вивіз ліків із Китаю, що забезпечило хоча б якийсь прибуток її родині. Однак із початком коронавірусу кордони закрилися разом із її "справою".

"Одного разу у відчаї вона сама намагалася провезти ліки, але її спіймали, і тепер за нею постійно стежать. Натомість вона спробувала продавати північнокорейські ліки, але навіть їх важко знайти тепер, а це означає, що її заробіток зменшився вдвічі", — зазначає видання.

Тепер жінка продає мізерну кількість ліків тим, хто їх потребує, намагаючись таким чином прогодувати свою родину.

Чан Хо

Будівельник Чан Хо теж ледь не вмирає з голоду. Він розповів, що спочатку кризової ситуації держава видавала пайки з їжею, але відтоді пройшло багато часу.

"Північна Корея не виробляє достатньо їжі, щоб прогодувати свій народ, і тому вона покладається на імпорт. Закриваючи кордон, уряд припинив постачання життєво важливих продуктів, а також добрив і техніки, необхідної для вирощування сільськогосподарських культур", — пояснили в виданні.

Крім того, чоловік розповів про сім'ю, що померла з голоду. Жінка захворіла й більше не могла працювати, її діти підтримували її життя, випрошуючи їжу на вулиці, але дуже скоро всі померли. Це не поодинокий випадок.

Чі Йон

Від постійного голоду страждає й родина продавчині Чі Йон. Жінка їсть раз на день, щоб щось лишити своїй сім'ї, часом голодує кілька днів.

"Попри власні труднощі, Чі Йон піклується про тих, хто у гіршому стані. Тепер жебраків стало більше, і вона зупиняється біля людей, які лежать на вулиці, але зазвичай виявляє, що вони мертві", — зазначає видання.

За словами Чі Йон, вона з чоловіком планує їжу на 10 днів вперед, а потім ще на 10, щоб у разі їхньої смерті діти мали що їсти. Часом жінка з острахом згадує, "як їла пулюк — кашу з овочів, рослин і трав, схожу на пасту", і більше не хоче, щоб таке повторилося.

Розправа над втікачами за кордон

Люди, яких держава не могла прогодувати, отримали обмежену свободу вибору для забезпечення свого виживання. Велика кількість людей покинула країну та знайшла притулок в Південній Кореї, Європі або Сполучених Штатах.

Однак при перетині кордону важливо не попастися, адже в будь-якому випадку на утікачів чекає розстріл.

Наслідки COVID-19

Під час пандемії влада, не маючи можливості надати медичну допомогу хворим на коронавірус, закривала цілі села на жорсткий карантин, щоб хвороба не ширилася далі. Часто сім'ї, не маючи змоги вийти, помирали від голоду.

У серпні 2022 року, уряд оголосив перемогу над коронавірусом, але багато карантинних заходів і правил все ще діють. Згідно з джерелами видання, Кім Чен Ин бачить в пандемії шанс відновити контроль над життями людей і забезпечити їх ізоляцію. Його найбільший страх — що люди дізнаються про світ за межами їхньої країни та прокинуться від брехні, яку їм продають.

Видання передало інформацію разом із висновками уряду КНДР, проте країна заявила, що це все неправда.

"Ми передали наші висновки уряду КНДР. Представник посольства КНДР у Лондоні сказав: "Інформація, яку ви зібрали, не є цілком правдивою, оскільки вона походить зі сфабрикованих свідчень сил, які виступають проти КНДР. КНДР завжди ставила в пріоритет інтереси народу навіть у важкі часи та непохитно віддана добробуту людей", — додали в виданні.

Нагадаємо, що статус Північної Кореї як світової ядерної держави є остаточним і незворотним і залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років, навіть якщо Вашингтон його не визнає.