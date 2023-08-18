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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,3: есть пострадавшие

18 августа 2023 04:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,3: есть пострадавшие
Столица Колумбии Богота. Фото: Tripadvisor
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Боготе, столице Колумбии, произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате погиб минимум один человек.

Об этом сообщает Reuters.

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В столице Колумбии произошло землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на юго-востоке столицы. Мелкие травмы от падения бытовых предметов получили несколько человек.

Конгресс Колумбии сообщил о повреждении палаты представителей, где землетрясение сорвало несколько гипсовых украшений.

Агентство гражданской обороны Колумбии сообщило, что жители были эвакуированы со всего муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы. Окна и двери в этом районе были повреждены землетрясениями.

В городе Вильявисенсио после землетрясения также зафиксированы оползни. По данным колумбийских сейсмологов, после землетрясения были зафиксированы повторные толчки через несколько минут. Национальная геологическая служба Колумбии оценила второе землетрясение магнитудой 5,6, а следующий афтершок – 4,8 балла.

Напомним, в турецкой провинции Малатья произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8 и 4,5 балла.

Также мы писали, что 10 августа в Украине было зафиксировано землетрясение. Произошло оно в Закарпатье близ города Ужгород.

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