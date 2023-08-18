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У Колумбії стався землетрус магнітудою 6,3: є постраждалі

18 серпня 2023 04:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Колумбії стався землетрус магнітудою 6,3: є постраждалі
Столиця Колумбії Богота. Фото: Tripadvisor
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Боготі, столиці Колумбії, стався землетрус магнітудою 6,3. Внаслідок цього загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився на південному сході столиці. Дрібні травми від падіння побутових предметів отримали кілька людей.

Конгрес Колумбії повідомив про пошкодження палати представників, де землетрус зірвав кілька гіпсових прикрас.

Агентство цивільної оборони Колумбії повідомило, що мешканців було евакуйовано з усього муніципалітету Кальваріо на південний схід від столиці. Вікна та двері у цьому районі були пошкоджені землетрусами.

У місті Вільявісенсіо після землетрусу також зафіксовано зсуви ґрунту. За даними колумбійських сейсмологів, після землетрусу було зафіксовано повторні поштовхи за кілька хвилин. Національна геологічна служба Колумбії оцінила другий землетрус магнітудою 5,6, а наступний афтершок - 4,8 бала.

Нагадаємо, у турецькій провінції Малатья стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,8 та 4,5 бали. 

Також ми писали, що 10 серпня в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород. 

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