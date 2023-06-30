Кофликт Косово и Сербии: в Косово назвали условие для проведения перевыборов на севере

Премьер-министр Косово Альбин Курти. Фото: google

В Косово могут провести перевыборы на севере страны, где проживают этнические сербы. Премьер-министр Альбин Курти назвал условие, при котором это может произойти.

Об этом говорится в заявлении премьера Косово Альбина Курти в Facebook.

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Перевыборы на севере Косово

Следовательно, Курти поддержал перевыборы. По его словам, они будут организованы только в том случае, если соответствующую петицию поддержат хотя бы 20% избирателей. Это условие предусмотрено законодательством.

К тому же он заявил, что Косово постепенно снизит присутствие полиции в зданиях муниципалитетов и вокруг них, в то время как мэры передадут полномочия будущим руководителям, за которых проголосуют люди.

В заключение Курти выразил некоторые ожидания от Сербии для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Речь идет о том, чтобы вывести "агрессивно настроенных протестующих", сотрудничать в судебных процессах по нападениям на миротворцев НАТО, уменьшить военное присутствие у границы и не вмешиваться во внутренние дела Косово.

Предыстория

В конце весны на севере Косово вспыхнули протесты после выборов новых мэров. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. Известно, что 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

После этого президент Косово Вьоса Османи подтвердила, что Косово организует новые выборы на севере. Об этом заявил и премьер-министр Косово Альбин Курти. По его словам, для этого сербы должны отойти от местных советов и прекратить протесты.

Напомним, ранее мы писали, что в Косово полиция остановила сына президента Сербии. Следовательно, Данило Вучич провоцировал косоваров футболкой с сербским лозунгом. Полицейские заставили сына Александра Вучича снять эту деталь одежды.