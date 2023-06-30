Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Косово назвали условие для проведения перевыборов на севере arrow

В Косово назвали условие для проведения перевыборов на севере

30 июня 2023 07:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кофликт Косово и Сербии: в Косово назвали условие для проведения перевыборов на севере
Премьер-министр Косово Альбин Курти. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Косово могут провести перевыборы на севере страны, где проживают этнические сербы. Премьер-министр Альбин Курти назвал условие, при котором это может произойти.

Об этом говорится в заявлении премьера Косово Альбина Курти в Facebook.

Читайте также:

Перевыборы на севере Косово

Следовательно, Курти поддержал перевыборы. По его словам, они будут организованы только в том случае, если соответствующую петицию поддержат хотя бы 20% избирателей. Это условие предусмотрено законодательством.

К тому же он заявил, что Косово постепенно снизит присутствие полиции в зданиях муниципалитетов и вокруг них, в то время как мэры передадут полномочия будущим руководителям, за которых проголосуют люди.

В заключение Курти выразил некоторые ожидания от Сербии для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Речь идет о том, чтобы вывести "агрессивно настроенных протестующих", сотрудничать в судебных процессах по нападениям на миротворцев НАТО, уменьшить военное присутствие у границы и не вмешиваться во внутренние дела Косово.

Предыстория

В конце весны на севере Косово вспыхнули протесты после выборов новых мэров. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. Известно, что 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

После этого президент Косово Вьоса Османи подтвердила, что Косово организует новые выборы на севере. Об этом заявил и премьер-министр Косово Альбин Курти. По его словам, для этого сербы должны отойти от местных советов и прекратить протесты.

Напомним, ранее мы писали, что в Косово полиция остановила сына президента Сербии. Следовательно, Данило Вучич провоцировал косоваров футболкой с сербским лозунгом. Полицейские заставили сына Александра Вучича снять эту деталь одежды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз