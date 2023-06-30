Кофлікт Косово та Сербії: у Косово назвали умову для проведення перевиборів на півночі

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті. Фото: google

У Косово можуть провести перевибори на півночі країни, де проживають етнічні серби. Прем'єр-міністр Альбін Курті назвав умову, за якої це може статися.

Про це йдеться у заяві прем'єра Косова Альбіна Курті у Facebook.

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Перевибори на півночі Косово

Відтак, Курті підтримав перевибори. За його словами, їх організують лише у тому випадку, якщо відповідну петицію підтримають хоча б 20% виборців. Ця умова передбачена законодавством.

До того ж він заявив, що Косово поступово зменшить присутність поліції у будівлях муніципалітетів та навколо них, в той час як мери передадуть повноваження майбутнім керівникам, за яких проголосують люди.

Наостанок Курті висловив деякі очікування від Сербії для того, щоб стабілізувати ситуацію у країні. Йдеться про те, щоб вивести "агресивно налаштованих протестувальників", співпрацювати у судових процесах щодо нападів на миротворців НАТО, зменшити військову присутність біля кордону та не втручатися у внутрішні справи Косова.

Передісторія

Наприкінці весни на півночі Косова спалахнули протести після виборів нових мерів. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан. Відомо, що 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Після цього президентка Косова Вьоса Османі підтвердила, що Косово організує нові вибори на півночі. Про це заявив і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. За його словами, для цього серби мають відійти від місцевих рад та припинити протести.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Косово поліція зупинила сина президента Сербії. Відтак, Даніло Вучич провокував косоварів футболкою із сербським гаслом. Поліцейські змусили сина Александара Вучича зняти цю деталь одягу.