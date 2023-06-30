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У Косово назвали умову для проведення перевиборів на півночі

30 червня 2023 07:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кофлікт Косово та Сербії: у Косово назвали умову для проведення перевиборів на півночі
Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Косово можуть провести перевибори на півночі країни, де проживають етнічні серби. Прем'єр-міністр Альбін Курті назвав умову, за якої це може статися. 

Про це йдеться у заяві прем'єра Косова Альбіна Курті у Facebook.

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Відтак, Курті підтримав перевибори. За його словами, їх організують лише у тому випадку, якщо відповідну петицію підтримають хоча б 20% виборців. Ця умова передбачена законодавством.

До того ж він заявив, що Косово поступово зменшить присутність поліції у будівлях муніципалітетів та навколо них, в той час як мери передадуть повноваження майбутнім керівникам, за яких проголосують люди.

Наостанок Курті висловив деякі очікування від Сербії для того, щоб стабілізувати ситуацію у країні. Йдеться про те, щоб вивести "агресивно налаштованих протестувальників", співпрацювати у судових процесах щодо нападів на миротворців НАТО, зменшити військову присутність біля кордону та не втручатися у внутрішні справи Косова.

Передісторія

Наприкінці весни на півночі Косова спалахнули протести після виборів нових мерів. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан. Відомо, що 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Після цього президентка Косова Вьоса Османі підтвердила, що Косово організує нові вибори на півночі. Про це заявив і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. За його словами, для цього серби мають відійти від місцевих рад та припинити протести. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Косово поліція зупинила сина президента Сербії. Відтак, Даніло Вучич провокував косоварів футболкою із сербським гаслом. Поліцейські змусили сина Александара Вучича зняти цю деталь одягу.

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