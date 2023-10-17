Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Латвии одна из местных компаний помогала российской армии: началось расследование arrow

В Латвии одна из местных компаний помогала российской армии: началось расследование

17 октября 2023 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Латвии одна из местных компаний помогала российской армии: началось расследование
Сотрудник Службы безопасности Латвии. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Латвии Служба государственной безопасности (VDD) открыла уголовные производства по одной компании в Риге и в других регионах Латвии по подозрению в предоставлении ресурсов России. Правоохранители провели ряд обысков.

Об этом сообщают в Службе безопасности Латвии.

Читайте также:

Помощь России: расследование в Латвии

Как известно, 13-14 октября правоохранители произвели следственные действия на пяти объектах компании в Риге и других регионах страны. В ходе обысков там изъяли большое количество носителей информации и документов, образцы продукции предприятия. Также в связанных с компанией объектах обнаружены наличные деньги на сумму более полумиллиона евро.

"Уголовное дело возбуждено в соответствии со статьей 77.2 Уголовного закона, а именно за возможную косвенную передачу имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, деятельность которого направлена против территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении Службы безопасности.

В заявлении не указывается название компании, однако латвийские СМИ пишут, что речь идет о латвийском Акционерном обществе Arta-F.

Напомним, 16 октября Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о Виентуле и Педедзе. Как известно, это произошло из-за решения Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы, а именно аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз