В Латвии одна из местных компаний помогала российской армии: началось расследование

Сотрудник Службы безопасности Латвии. Фото: google

В Латвии Служба государственной безопасности (VDD) открыла уголовные производства по одной компании в Риге и в других регионах Латвии по подозрению в предоставлении ресурсов России. Правоохранители провели ряд обысков.

Об этом сообщают в Службе безопасности Латвии.

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Как известно, 13-14 октября правоохранители произвели следственные действия на пяти объектах компании в Риге и других регионах страны. В ходе обысков там изъяли большое количество носителей информации и документов, образцы продукции предприятия. Также в связанных с компанией объектах обнаружены наличные деньги на сумму более полумиллиона евро.

"Уголовное дело возбуждено в соответствии со статьей 77.2 Уголовного закона, а именно за возможную косвенную передачу имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, деятельность которого направлена против территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении Службы безопасности.

В заявлении не указывается название компании, однако латвийские СМИ пишут, что речь идет о латвийском Акционерном обществе Arta-F.

Напомним, 16 октября Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о Виентуле и Педедзе. Как известно, это произошло из-за решения Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы, а именно аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули.