Уряд Латвії вирішив закрити два пункти пропуску на кордоні з Росією

Прикордонник. Ілюстративне фото: РРА

Сьогодні, 16 жовтня, Латвія закрила два пункти пропуску на кордоні з Росією. Йдеться про Вієнтулі та Педедзе.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс в інтерв'ю Латвійському радіо.

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Яка ситуація на кордоні

За його словами, спираючись на звіт начальника Прикордонної служби Гунтара Пуятса, минулої ночі на кордоні було спокійно, а люди, які прибули для того, щоб перетнути кордон, покинули КПП.

"Закриття прикордонних переходів пройшло спокійно. З моменту ухвалення латвійським урядом відповідного рішення (четвер, 12 жовтня) російські служби працювали дуже повільно — не скажу, що багато, але все ж таки люди скупчувалися у Вієнтулі", — наголосив Козловскіс.

Нині на КПП встановили бетонні блоки, які перегороджують шлях. Також пункти мають візуальне спостереження.

Зазначається, що прикордонників з Вієнтулі та Педедзе направлять до інших КПП.

Які пункти продовжують працювати

Міністр додав, що прикордонні пункти на латвійсько-російському кордоні Гребнево і Терехово продовжують функціонувати.

"Росія сповільнила процес перетину прикордонних пунктів — кілька годин ніхто (не перетнув кордон), потім — тільки один на годину", — пояснив він.

Козловскіс наголосив, що саме дії РФ призвели до такої ситуації.

"У Шенгенській зоні 32 пункти для перетину (кордону з Росією). Якщо на те були причини, можна було б скоротити їхню кількість, не залишати єдиний КПП. Не треба бути дуже далекоглядним, щоб зрозуміти, що це зроблено навмисне", — сказав політик.

Для чого це зробили

Як відомо, в уряді Латвії вирішили зупинити роботу прикордонних пунктів Вієнтулі та Педедзе через рішення Москви з 16 жовтня пускати громадян України в РФ лише через два пункти перетину кордону, а саме аеропорт "Шереметьєво" і Лудонку, тобто через Вієнтулі.

В латвійському МЗС заявили, що такі дії можуть призвести до гуманітарної катастрофи на кордоні, тому було запропоновано уряду закрити Вієнтулі.

Нагадаємо, раніше Німеччина вирішила відновити внутрішній прикордонний контроль з трьома країнами. Йдеться про Польщу, Чехію та Швейцарію.