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Правительство Латвии решило закрыть два пункта пропуска на границе с Россией

16 октября 2023 19:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Правительство Латвии решило закрыть два пункта пропуска на границе с Россией
Пограничник. Иллюстративное фото: РРА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 16 октября, Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о Виентуле и Педедзе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в интервью Латвийскому радио.

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Какая ситуация на границе

По его словам, опираясь на отчет начальника Пограничной службы Гунтара Пуятса, минувшей ночью на границе было спокойно, а прибывшие люди для того, чтобы пересечь границу, покинули КПП.

"Закрытие пограничных переходов прошло спокойно. С момента принятия латвийским правительством соответствующего решения (четверг, 12 октября) российские службы работали очень медленно — не скажу, что много, но все же люди скапливались в Виентуле", — подчеркнул Козловскис.

Сейчас на КПП установили бетонные блоки, преграждающие путь. Также около пунктов есть визуальное наблюдение.

Отмечается, что пограничников из Виентули и Педедзе направят в другие КПП.

Какие пункты продолжают работать

Министр добавил, что пограничные пункты на латвийско-российской границе Гребнево и Терехово продолжают функционировать.

"Россия замедлила процесс пересечения пограничных пунктов — несколько часов никто (не пересек границу), затем — только один в час", — объяснил он.

Козловскис подчеркнул, что именно действия РФ привели к такой ситуации.

"В Шенгенской зоне 32 пункта для пересечения (границы с Россией). Если на то были причины, можно было бы сократить их количество, не оставлять один КПП. Не надо быть очень дальновидным, чтобы понять, что это сделано умышленно", — сказал политик.

Зачем это сделали

Как известно, в правительстве Латвии решили остановить работу пограничных пунктов Виентули и Педедзе из-за решения Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы, а именно аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули.

В латвийском МИДе заявили, что такие действия могут привести к гуманитарной катастрофе на границе, поэтому было предложено правительству закрыть Виентули.

Напомним, ранее Германия решила восстановить внутренний пограничный контроль с тремя странами. Речь идет о Польше, Чехии и Швейцарии.

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