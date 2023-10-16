Правительство Латвии решило закрыть два пункта пропуска на границе с Россией
Сегодня, 16 октября, Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о Виентуле и Педедзе.
Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в интервью Латвийскому радио.
Какая ситуация на границе
По его словам, опираясь на отчет начальника Пограничной службы Гунтара Пуятса, минувшей ночью на границе было спокойно, а прибывшие люди для того, чтобы пересечь границу, покинули КПП.
"Закрытие пограничных переходов прошло спокойно. С момента принятия латвийским правительством соответствующего решения (четверг, 12 октября) российские службы работали очень медленно — не скажу, что много, но все же люди скапливались в Виентуле", — подчеркнул Козловскис.
Сейчас на КПП установили бетонные блоки, преграждающие путь. Также около пунктов есть визуальное наблюдение.
Отмечается, что пограничников из Виентули и Педедзе направят в другие КПП.
Какие пункты продолжают работать
Министр добавил, что пограничные пункты на латвийско-российской границе Гребнево и Терехово продолжают функционировать.
"Россия замедлила процесс пересечения пограничных пунктов — несколько часов никто (не пересек границу), затем — только один в час", — объяснил он.
Козловскис подчеркнул, что именно действия РФ привели к такой ситуации.
"В Шенгенской зоне 32 пункта для пересечения (границы с Россией). Если на то были причины, можно было бы сократить их количество, не оставлять один КПП. Не надо быть очень дальновидным, чтобы понять, что это сделано умышленно", — сказал политик.
Зачем это сделали
Как известно, в правительстве Латвии решили остановить работу пограничных пунктов Виентули и Педедзе из-за решения Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы, а именно аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули.
В латвийском МИДе заявили, что такие действия могут привести к гуманитарной катастрофе на границе, поэтому было предложено правительству закрыть Виентули.
Напомним, ранее Германия решила восстановить внутренний пограничный контроль с тремя странами. Речь идет о Польше, Чехии и Швейцарии.
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