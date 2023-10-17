У Латвії одна з місцевих компаній допомагала російській армії: почалось розслідування

Працівник Служби безпеки Латвії. Фото: google

У Латвії Служба державної безпеки (VDD) відкрила кримінальні провадження щодо однієї компанії в Ризі та в інших регіонах Латвії за підозрою у наданні ресурсів Росії. Правоохоронці провели низку обшуків.

Про це повідомляють в Службі безпеки Латвії.

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Як відомо, 13-14 жовтня правоохоронці провели слідчі дії на п'яти об'єктах компанії в Ризі та інших регіонах країни. Під час обшуків там вилучили велику кількість носіїв інформації та документів, зразки продукції підприємства. Також у пов'язаних з компанією об'єктах виявлено готівку на суму понад пів мільйона євро.

"Кримінальну справу порушено відповідно до статті 77.2 Кримінального закону, а саме за можливу непряму передачу майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами території Латвійської Республіки, діяльність якого спрямована проти територіальної цілісності України", — йдеться у повідомленні Служби безпеки.

У заяві не вказується назва компанії, проте латвійські ЗМІ пишуть, що йдеться про латвійське Акціонерне товариство Arta-F.

Нагадаємо, 16 жовтня, Латвія закрила два пункти пропуску на кордоні з Росією. Йдеться про Вієнтулі та Педедзе. Як відомо це сталося через рішення Москви з 16 жовтня пускати громадян України в РФ лише через два пункти перетину кордону, а саме аеропорт "Шереметьєво" і Лудонку, тобто через Вієнтулі.