В Латвии прошел митинг русскоязычных против вмешательства РФ в политику страны

В Латвии состоялся пикет русскоязычных перед посольством РФ. Фото: DELFI

В Риге, Латвия, прошел пикет перед российским посольством против вмешательства Кремля во внутреннюю политику Латвии. По словам протестующих, они потребовали не отождествлять их с Россией и не использовать русскоязычных жителей Латвии в своих интересах.

Об этом сообщает Delfi.

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Детали митинга

На акцию собралось около 40 человек, многие были с плакатами. Например, на одном из них был изображен Путин в образе осьминога. Его нарисовал 21-летний Максим, репариант из России.

"Я все детство жил в Украине, потом в России, сейчас приехал сюда. Это моя историческая родина, у нас здесь семь поколений. И папа отсюда, и бабушка, и прабабушка. Мои прапрабабушка и прапрадедушка были депортированы, а потом расстреляны. считаю своим обязанностью прийти сюда и высказать свое мнение", — подчеркнул парень.

В Латвии состоялся пикет русскоязычных перед посольством РФ. Фото: DELFI

В Латвии состоялся пикет русскоязычных перед посольством РФ. Фото: DELFI

Фишкой митинга стал огромный плакат с надписью "Дед, пей таблетки". Организатором акции стал глава правления общества "Русский голос для Латвии" Мартин Левушкан.

По его мнению, русскоязычные жители Латвии позволяют российским властям говорить от их имени и не выражают свой протест против политики Кремля.

"Важно высказаться", — подчеркнул активист.

В Латвии состоялся пикет русскоязычных перед посольством РФ. Фото: DELFI

Отметим, что пикет прошел спокойно. В целом активисты выкрикивали такие лозунги, как: "Нам важна Европа, а Европе - мир", "Чемодан, вокзал, Гаага", "Rokas nost no mūsu valsts" ("Руки прочь от нашей страны") и "Дед, пей таблетки", говорится в сообщении.

В Латвии состоялся пикет русскоязычных перед посольством РФ. Фото: DELFI

Напомним, ранее мы писали, что сейм Латвии принял закон, запрещающий проведение праздников, мероприятий, шествий, собраний и пикетов в день памяти и возрождения Латвии, Дня Европы, а также в День Победы. Запрет также распространяется на использование пиротехники в эти дни.