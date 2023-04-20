У Латвії заборонили День Перемоги

Дівчинка стоїть навколо квітів у День Перемоги. Фото: Reuters

Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє проведення свят, заходів, ходи, зборів та пікетів у день пам'яті та відродження Латвії, Дня Європи, а також у День Перемоги. Заборона також поширюється використання піротехніки у ці дні.

Про це повідомляє пресслужба Сейму.

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Ухвалення цього закону пояснюється депутатами як захід, спрямований на створення образу Латвії як демократичної держави. Вони стверджують, що відзначення 9 травня певною частиною суспільства використовується для прославлення тоталітарного та окупаційного режимів.

Проте депутати визнають, що заходи, які не суперечать інтересам суспільства та громадської безпеки, а також не загрожують інтересам Латвії як демократичної та національної держави, можуть відбуватися. У таких випадках заходи не повинні призводити до розколу суспільства, прославляти війну та військову агресію, тоталітаризм, створювати хибне уявлення про індивідуальні події.

Слід зазначити, що у Латвії щорічно проводяться заходи на День Перемоги, які викликають розбіжності серед населення. Одні вважають цей день пам'яттю про перемогу у Великій Вітчизняній війні та звільнення Латвії від нацистської окупації, інші ж - символом радянської окупації та підпорядкування Латвії Москві.

Ухвалення цього закону викликало розбіжності серед населення та набуло критики з боку тих, хто визнає 9 травня пам'ятною датою та вважає, що заборона на проведення заходів у цей день є порушенням прав людини на свободу думки та висловлювання. Однак інші вважають цей крок необхідним для збереження демократичних цінностей та захисту інтересів Латвії як незалежної держави.

Нагадаємо, що правоохоронні установи розшукують громадянина Латвії Олександра Малишева, який брав участь у бойових діях в Україні. Чоловік воював за Росії.