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Гражданин Латвии объявлен в международный розыск из-за участия в боевых действиях в Украине

18 апреля 2023 17:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Гражданин Латвии объявлен в международный розыск из-за участия в боевых действиях в Украине
Представители так называемой Народной милиции "ЛНР". Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранительные учреждения разыскивают участвовавшего в боевых действиях в Украине гражданина Латвии Александра Малышева. Мужчина воевал на стороне России.

Об этом сообщают латвийские СМИ.

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Что известно

В Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии сообщили, что уголовный процесс начат еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 10 марта 2021 года. Спецслужба в рамках расследования установила, что Малышев, по крайней мере, с 2015 года находился на подконтрольной России территории Луганской области, в так называемой "ЛНР".

Полученная ведомством информация свидетельствует, что Малышев долгое время входил в состав нелегально созданного военного формирования — так называемого 14 батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР". Он принимал участие в боевых действиях и нападениях на ВСУ, тем самым выступая против территориальной целостности Украины.

Получив комплекс доказательств об активном противоправном участии Малышева в вооруженном конфликте на востоке Украины, СГБ летом прошлого года направила материалы уголовного процесса в прокуратуру Рижского окружного суда, призывая возбудить уголовное преследование подозреваемого по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте.

В настоящее время Малышев объявлен в международный розыск. СГБ призывает предоставлять любую информацию о его нынешней деятельности, написав по электронной почте [email protected]

Запрет участия в вооруженных конфликтах за границей

Поправки в Уголовный закон Латвии, запрещающие противоправное участие в вооруженном конфликте за границей, вступили в силу 19 февраля 2015 года.

В предыдущие годы СГБ передала в прокуратуру для начала уголовного преследования несколько уголовных процессов в отношении латвийцев за участие в боевых действиях на стороне России на востоке Украины. Часть обвиняемых удалось задержать в Латвии и осудить, а остальные объявлены в международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала получать первые автомобили, переданные Латвией. Эти автомобили были конфискованы у водителей, которых поймали на управлении в нетрезвом состоянии.

Также известно, что Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году, а о присоединении к НАТО сразу после победы в войне.

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