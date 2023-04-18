Громадянина Латвії оголосили у міжнародний розшук через участь у бойових діях в Україні

Представники так званої Народної міліції "ЛНР". Фото: ria.ru

Правоохоронні установи розшукують громадянина Латвії Олександра Малишева, який брав участь у бойових діях в Україні. Чоловік воював на боці Росії.

Про це повідомляють латвійські ЗМІ.

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Що відомо

У Службі державної безпеки (СДБ) Латвії повідомили, що кримінальний процес розпочато ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну, а саме 10 березня 2021 року. Спецслужба в рамках розслідування встановила, що Малишев принаймні з 2015 року перебував у підконтрольній Росії території Луганській області, так званій "ЛНР".

Отримана відомством інформація свідчить, що Малишев тривалий час входив до складу нелегально створеного військового формування — так званого 14 батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР". Він брав участь у бойових діях та нападах на ЗСУ, тим самим виступаючи проти територіальної цілісності України.

Отримавши комплекс доказів про активну протиправну участь Малишева у збройному конфлікті на сході України, СДБ влітку минулого року направила матеріали кримінального процесу до прокуратури Ризького окружного суду, закликаючи розпочати кримінальне переслідування підозрюваного за статтею Кримінального закону про протиправну участь у збройному конфлікті.

Наразі Малишева оголошено в міжнародний розшук. СДБ закликає надавати будь-яку інформацію щодо його нинішньої діяльності, написавши на електронну пошту [email protected]

Заборона участі у збройних конфліктах за кордоном

Поправки до Кримінального закону Латвії, які забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном, набули чинності 19 лютого 2015 року.

У попередні роки СДБ передала до прокуратури для початку кримінального переслідування кілька кримінальних процесів щодо латвійців за участь у бойових діях на боці Росії на сході України. Частину обвинувачених вдалося затримати в Латвії та засудити, а решту оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почала отримувати перші автомобілі, передані Латвією. Ці автівки були конфісковані у водії, яких спіймали на керуванні у нетверезому стані.

Також відомо, що Латвія виступає за початок перемовин щодо членства України в ЄС уже цього року, а про приєднання до НАТО — відразу після перемоги у війні.