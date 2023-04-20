Девочка стоит вокруг цветов в День Победы. Фото: Reuters

Сейм Латвии принял закон, который запрещает проведение праздников, мероприятий, шествий, собраний и пикетов в день памяти и возрождения Латвии, Дня Европы, а также в День Победы. Запрет также распространяется на использование пиротехники в эти дни.

Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

Читайте также:

В Латвии запретили День Победы

Принятие данного закона объясняется депутатами как мера, направленная на создание образа Латвии как демократического государства. Они утверждают, что празднование 9 мая определенной частью общества используется для прославления тоталитарного и оккупационного режимов.

Однако, депутаты признают, что мероприятия, которые не противоречат интересам общества и общественной безопасности, а также не угрожают интересам Латвии как демократического и национального государства, могут проходить. В таких случаях меры не должны приводить к расколу общества, прославлять войну и военную агрессию, тоталитаризм, создавать ложное представление об индивидуальных событиях.

Следует отметить, что в Латвии ежегодно проводятся мероприятия в День Победы, которые вызывают разногласия среди населения. Одни считают этот день памятью о победе в Великой Отечественной войне и освобождении Латвии от нацистской оккупации, другие же - символом советской оккупации и подчинения Латвии Москве.

Принятие данного закона вызвало разногласия среди населения и получило критику со стороны тех, кто признает 9 мая памятной датой и считает, что запрет на проведение мероприятий в этот день является нарушением прав человека на свободу мнения и выражения. Однако, другие считают этот шаг необходимым для сохранения демократических ценностей и защиты интересов Латвии как независимого государства.

Напомним, что правоохранительные учреждения разыскивают участвовавшего в боевых действиях в Украине гражданина Латвии Александра Малышева. Мужчина воевал на стороне России.