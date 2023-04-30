У Латвії пройшов мітинг російськомовних проти втручання РФ в політику країни

У Латвії відбувся пікет російськомовних перед посольство РФ. Фото: DELFI

У Ризі, Латвія, відбувся пікет перед російським посольством проти втручання Кремля у внутрішню політику Латвії. За словами протестувальників, вони вимагали не ототожнювати їх із Росією та не використовувати російськомовних жителів Латвії у своїх інтересах.

Про це повідомляє Delfi.

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Деталі мітингу

На акцію зібралося близько 40 осіб, багато хто був з плакатами. Наприклад, на одному із був зображений Путін у образі восьминога. Його намалював 21-річний Максим, репаріант із Росії.

"Я все дитинство жив в Україні, потім у Росії, зараз приїхав сюди. Це моя історична батьківщина, у нас тут сім поколінь. І тато звідси, і бабуся, і прабабуся. Мої прапрабабуся і прапрадідусь були депортовані, а потім розстріляні. вважаю своїм обов'язком прийти сюди та висловити свою думку", — наголосив хлопець.

У Латвії відбувся пікет російськомовних перед посольство РФ. Фото: DELFI

У Латвії відбувся пікет російськомовних перед посольство РФ. Фото: DELFI

Фішкою мітингу став величезний плакат із написом "Діду, пий таблетки". Організатором акції став голова правління товариства "Російський голос для Латвії" Мартін Левушкан.

На його думку, російськомовні мешканці Латвії дозволяють російській владі говорити від їхнього імені та не висловлюють свій протест проти політики Кремля.

"Важливо висловитися", - наголосив активіст.

У Латвії відбувся пікет російськомовних перед посольство РФ. Фото: DELFI

Зазначимо, що пікет пройшов спокійно. Загалом активісти вигукували такі гасла, як: "Нам важлива Європа, а Європі - світ", "Валіза, вокзал, Гаага ", "Rokas nost no mūsu valsts" ("Руки геть від нашої країни") та "Діду, пий пігулки", йдеться в повідомленні.

У Латвії відбувся пікет російськомовних перед посольство РФ. Фото: DELFI

Нагадаємо, раніше ми писали, що сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє проведення свят, заходів, ходи, зборів та пікетів у день пам'яті та відродження Латвії, Дня Європи, а також у День Перемоги. Заборона також поширюється використання піротехніки у ці дні.