В Латвии начались масштабные военные учения

Латвийские военнослужащие. Фото: Минобороны Латвии

Сегодня, 5 сентября, в Латвии начались комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). Они продлятся до 2 октября.

Об этом сообщает Delfi.

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Военные учения в Латвии

В учениях примут участие солдаты-союзники из США, Дании, Эстонии и Литвы, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в Латвии.

Также запланировано сотрудничество с Минобороны и подчиненными ему учреждениями, МВД и подчиненными ему учреждениями, Службой неотложной медицинской помощи и рядом самоуправляемых учреждений, а также предприятий.

Военные учения будут поддерживаться Объединенными силами реагирования. В этом году они впервые организуются совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север".

Одновременно с Namejs 2023 будут проходить ежегодные учения "Серебряная стрела". Они организованы мотострелковой бригадой Сухопутных войск.

Всего в военных учениях примут участие около 8500 человек.

В период с 5 сентября по 2 октября по главным и региональным дорогам Латвии будут передвигаться солдаты, а также военная техника страны и стран-союзников. Во время выполнения учебных заданий будут совершаться полеты военной авиации в воздушном пространстве Латвии и боевые стрельбы на полигонах.

Напомним, Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность закрытия своих границ с Беларусью в случае экстренной ситуации. Страны пойдут на такой шаг, если наемники ЧВК "Вагнер" останутся в Беларуси.