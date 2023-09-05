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У Латвії розпочалися масштабні військові навчання

5 вересня 2023 09:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Латвії розпочалися масштабні військові навчання
Латвійські військовослужбовці. Фото: Міноборони Латвії
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 вересня, у Латвії розпочалися комплексні військові навчання Namejs 2023, які організовані Національними збройними силами (НЗС). Вони триватимуть до 2 жовтня.

Про це повідомляє Delfi.

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У навчаннях візьмуть участь солдати союзників зі США, Данії, Естонії та Литви, бойова група розширеної присутності НАТО в Латвії, інтеграційний підрозділ сил НАТО в Латвії та командування збройних сил Канади в Латвії.

Також запланована співпраця з Міноборони та підпорядкованими йому установами, МВС та підпорядкованими йому установами, Службою невідкладної медичної допомоги та низкою самоврядних установ, а також підприємств.

Військові навчання будуть підтримуватися Об'єднаними силами реагування. Цього року вони вперше організовуються спільно зі штабом багатонаціональної дивізії НАТО "Північ".

Одночасно з Namejs 2023 будуть проходити щорічні навчання "Срібна стріла". Вони організовані мотострілецькою бригадою Сухопутних військ.

Загалом у військових навчаннях візьмуть участь приблизно 8500 осіб.

В період з 5 вересня по 2 жовтня головними і регіональними дорогами Латвії пересуватимуться солдати, а також військова техніка країни та країн-союзників. Під час виконання навчальних завдань будуть здійснюватися польоти військової авіації в повітряному просторі Латвії та бойові стрільби на полігонах.

Нагадаємо, Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі екстреної ситуації. Країни підуть на такий крок, якщо найманці ПВК "Вагнер" залишаться у Білорусі.

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