В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали
Представители вооруженных сил Ливии заявили, что 2,5 тонны урана в бочках, пропавших на одном из полигонов страны, были обнаружены. Опасный груз обнаружили возле границы с Чадом.
Об этом сообщает издание BBC.
-
В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом
-
Данилов объяснил, будет ли Украина участвовать в освобождении территорий Грузии и Молдовы
-
Чемпион Украины не получит прямое место в группе ЛЧ 2024/25
-
Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео
-
В США очередному банку грозит банкротство, — Reuters
-
Корабли рф продолжают маневрировать в Черном море
-
Россияне взялись паспортизировать детей-сирот в оккупации до их совершеннолетия
-
Лубинец заявил о новой информационной спецоперации рф: сеют раздор на религиозной почве
-
Как кремль будет убеждать россиян проголосовать за путина: СМИ узнали основные положения
-
Суд взял под арест еще одного из фигурантов дела "Укргазбанка"
Уран нашелся
Вооруженные силы Ливии заявили о том, что пропавший на одном из полигонов природный уран уже был найден.
Все 2,5 тонны урана были обнаружены на востоке страны.
#BREAKING— Libya Review (@LibyaReview) 16 марта, 2023
Ливиянская армия была ликвидирована в связи с 10 missing drums, содержащих сопоставимые 2.5 тонны природного Uranium. https://t.co/PzK4AXb3CT #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/irTrWVZhRA
МАГАТЭ проверяет
В вооруженных силах Ливии отметили, что бочки с ураном оказались возле границы с Чадом.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас проверяют полученную от ливийских военных информацию.
Напомним, что вчера, 16 марта, инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили, что в Ливии один из полигонов "потерял" 2,5 тонны природного урана.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на месте хранения урана на одном из полигонов в Ливии исчезли все бочки, где он хранился. Кроме того, неизвестно и то, куда опасный химический элемент девался.
Уран скрылся с объекта, который по сути не контролируется ливийским правительством. Проверка полигона, где хранился уран, должна была состояться еще в 2022 году, однако опасная ситуация в Ливии сместила планы об инспекции. В результате проверка была проведена 14 марта 2023 года.
Фото из открытых источников