В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали

Эксперты МАГАТЭ проверяют полученную от ливийских военных информацию

Представители вооруженных сил Ливии заявили, что 2,5 тонны урана в бочках, пропавших на одном из полигонов страны, были обнаружены. Опасный груз обнаружили возле границы с Чадом.

Об этом сообщает издание BBC.

Уран нашелся

Вооруженные силы Ливии заявили о том, что пропавший на одном из полигонов природный уран уже был найден.

Все 2,5 тонны урана были обнаружены на востоке страны.

МАГАТЭ проверяет

В вооруженных силах Ливии отметили, что бочки с ураном оказались возле границы с Чадом.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас проверяют полученную от ливийских военных информацию.

Напомним, что вчера, 16 марта, инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили, что в Ливии один из полигонов "потерял" 2,5 тонны природного урана.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на месте хранения урана на одном из полигонов в Ливии исчезли все бочки, где он хранился. Кроме того, неизвестно и то, куда опасный химический элемент девался.

Уран скрылся с объекта, который по сути не контролируется ливийским правительством. Проверка полигона, где хранился уран, должна была состояться еще в 2022 году, однако опасная ситуация в Ливии сместила планы об инспекции. В результате проверка была проведена 14 марта 2023 года.

Фото из открытых источников