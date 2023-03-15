У Лівії зникло 2,5 тонни урану

Гендиректор МАГАТЕ

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили, що у Лівії один з полігонів "загубив" 2,5 тонни природного урану. Куди подівся небезпечний хімічний елемент ніхто не знає.

Про це повідомляє Reuters.

У Лівії зник уран

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на місці зберігання урану на одному з полігонів у Лівії, зникли усі бочки, де він зберігався. Окрім того, невідомо й те, куди небезпечний хімічний елемент подівся.

Уран зник з об'єкта, який по суті не контролюється лівійським урядом. Перевірка полігону, де зберігався уран, мала відбутися ще у 2022 році, проте, небезпечна ситуація у Лівії змістила плани про інспекцію. В результаті, перевірку було проведено 14 березня 2023 року.

"У ході інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії "виявили, що 10 бочок, які містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди. — Ред.), раніше заявлені (Лівією. — Ред.), не були присутні на місці", — написав Гроссі у заяві.

Також глава МАГАТЕ зазначив, що втрата інформації про поточне місцеперебування ядерного матеріалу несе за собою радіологічні ризики, що викликає занепокоєння ядерною безпекою. Він зауважив, що для пошуку цього місця потрібна "складна логістика".

У Reuters зазначили, що у 2003 році Лівія під керівництвом тодішнього лідера Муаммара Каддафі відмовилася від своєї програми створення ядерної зброї, в рамках якої були отримані центрифуги, які можуть збагачувати уран.

Нагадаємо, Рафаель Гроссі залишиться головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на другий термін. Його кандидатуру підтримали у ядерній організації ООН та раді МАГАТЕ. Також Іран погодився співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії у питаннях моніторингу ядерних об’єктів. Така взаємодія може дозволити Тегерану уникнути жорсткої резолюції.